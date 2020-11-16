"Наличные на кассе": почему это выгодно людям, банкам и ритейлу

Сервис “Наличные на кассе” от ПриватБанка запустили еще в 2019 году. Но свою жизнь проект начал в августе этого года, когда на законодательном уровне решили все вопросы, которые были необходимы для ритейла.
Как работает сервис “Наличные на кассе” и какие именно выгоды от него клиентам и банкам, рассказал Евгений Васильцов, руководитель Направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка на FinRetail2020
В мире 65% транзакций сконцентрировано именно на фудритейле. В Украине 82%, но эта цифра уменьшается по одной простой причине – мы запустили сразу крупный фудритейл – это Сильпо, Фора, Варус.
В чем интерес человека? Этот сервис дает преимущества всем сторонам. Первая сторона — человек. На сегодня не так много сервисов лояльности у ритейла, и это дополнительный сервис, который позволяет украинцу не тратя время в момент совершения покупки получить еще и наличные. Плюс это просто удобно, имеется возможность снять остаток на карте (небольшие суммы).
В чем интерес ритейла? – клиент, помимо снятия денег, обязательно что-то покупает. Так, сумма покупки в три раза больше, чем сумма снятия наличных. Поэтому ритейл стал активно подключатся к этому сервису.
В чем интерес банка? Человек после того, как получает зарплату, не опустошает карту. Потому что он знает, что в пешей доступности есть магазин, в котором ему выдадут деньги. И, соответственно, карты чаще используют не только для обналичивания, но и как средство платежной системы.
Банк получает:
Средний чек снятия наличных – В Европе, в Польше и в Украине. Соотношение со средней сделкой (тратой):
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