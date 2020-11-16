«Четвертый год подряд». Представитель МВФ назвал три главных проблемы в Украине, которые беспокоят Фонд

Экономическая поддержка со стороны МВФ для Украины важна, а не менее важна — поддержка долговременной стабильности в Украине.

Об этом во время общего ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации заявил Йоста Люнгман, представитель Фонда в Украине.

Говоря о преградах для достижения такой стабильности, Люнгман сослался на опрос инвесторов, проведенный при поддержке ЕБА.

«Четвертый год подряд мы видим, что инвесторы переживают за коррупцию, судебную коррупцию и влияние олигархов на экономику», — сказал представитель МВФ.

«Очевидно, что такие вопросы надо будет решать, чтобы обеспечить долгосрочный рост. Эти вопросы достаточно высоко стоят в программе поддержки МВФ. – Ред.). Это вопросы, которые мы стремимся решить», — добавил он.

Люнгман избежал прямого ответа на вопрос исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, получит ли Украина деньги МВФ хотя бы в 2021 году.

«Мы на такие вопросы не отвечаем, мы такие переговоры публично не объявляем», — сказал Люнгман.

Однако он добавил: «Вы знаете, как говорил наш управляющий директор в начале этой недели: у нас продолжается диалог с представителями власти относительно того, что должно быть сделано для того, чтобы обеспечить этот просмотр вопроса. И как только мы сможем это обеспечить, мы будем продвигать эту программу».

Справка Finance.ua:

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