Что такое токенизация, и чем она может быть полезна (инфографика)

С 2020 года Visa и Mastercard запустили процесс перехода на токены, что еще раз доказывает, что хранилище карт под надежной защитой платежных систем.
Об этом рассказал Алексей Миропольский, коммерческий директор, Portmone на FinRetail 2020, которая проходит 20 ноября в Киеве.
“Суть токенизации очень простая. Человек может забыть свою карточку дома, но не останется без обеда, закажет цветы на подарок и закажет вечером такси из бара. Бизнес же может хранить у себя токен без каких либо дополнительных сертификатов безопасности”, – пояснил он.
Прогнозы на 2021 год:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лицеВчера, 15:00 - 3151 10
“Мы будем обеспечены чистой энергией, а окружающая среда – защищена”, - нардеп Гончаренко6 ч. назад - 621 7
Куда, по мнению украинцев, следует направить средства из коронавирусного фонда (опрос)Вчера, 21:02 - 667 5
Для вакцины Pfizer создали контейнеры с GPSПозавчера, 23:01 - 424 4
В НБУ спрогнозировали, что будет с гривной в случае повторного локдаунаВчера, 09:03 - 7729 4
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоит6 ч. назад - 11247 2
Подписан закон о штрафах за отсутствие маски на лицеВчера, 15:00 - 3151 10
Рынок аренды жилья в Киеве7 ч. назад - 2085 1
Тест для котиков 🐱 или Что же может mono?5 ч. назад - 1469
Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке авто на еврономерахВчера, 15:32 - 1417
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге3 ч. назад - 72
Во Франции официально запустили 5GПозавчера, 13:10 - 363 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 615
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3236 20
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 999