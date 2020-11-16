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Что такое токенизация, и чем она может быть полезна (инфографика)

Что такое токенизация, и чем она может быть полезна (инфографика)

С 2020 года Visa и Mastercard запустили процесс перехода на токены, что еще раз доказывает, что хранилище карт под надежной защитой платежных систем.

Об этом рассказал Алексей Миропольский, коммерческий директор, Portmone на FinRetail 2020, которая проходит 20 ноября в Киеве.

“Суть токенизации очень простая. Человек может забыть свою карточку дома, но не останется без обеда, закажет цветы на подарок и закажет вечером такси из бара. Бизнес же может хранить у себя токен без каких либо дополнительных сертификатов безопасности”, – пояснил он.

Справка Finance.UA:

  • Токенизация – замена реальных карточных данных, которые есть на вашей пластиковой карте, специальными цифровыми значениями. Эти значения могут храниться на ваших персональных устройствах и в любых других цифровых хранилищах.
  • Токеном можно воспользоваться в интернет-коммерции, когда интернет-магазины сохраняют цифровую карту, предоставляя клиенту безопасный и удобный элемент платежа. В физической среде токеном можно воспользоваться, когда с помощью мобильных приложений можно осуществить бесконтактную покупку.

Прогнозы на 2021 год:

  • Визуализация платежных карт в приложениях и кабинетах партнеров. Чтобы клиент имел возможность выбрать именно ту карту, которую планировал.
  • Увеличение простых и нативных методов оплаты в онлайне с помощью токенов и цифровых кошельков.
  • Улучшение клиентского опыта на сайте и в приложениях при оплате онлайн.
По материалам Finance.UA
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