Вениславский рассказал, смогут ли украинцы после 25 избежать мобилизации — Finance.ua
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Вениславский рассказал, смогут ли украинцы после 25 избежать мобилизации

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Вениславский рассказал, смогут ли украинцы после 25 избежать мобилизации
Вениславский рассказал, смогут ли украинцы после 25 избежать мобилизации
У нас нельзя ограничить право на образование. Однако необходимо прекращать злоупотребления, чтобы это не было возможностью получить отсрочку.
Об этом заявил Федор Вениславский, народный депутат Украины, член комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает Медиацентр Украина.
«Такого законопроекта, который ограничил бы такое право (получить образование. — Ред.), я не видел. Вообще, любое ограничение права на образование будет неконституционным. Потому что Конституция это гарантирует», — заявил Вениславский.
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Однако есть дилемма, которая возникла в начале полномасштабного вторжения, ведь право на образование превратилось в возможность злоупотребления, чтобы получить право на отсрочку.
«Количество студентов в возрасте 30 — 50+ в 2022 — 2023 годах значительно увеличилось. Профессионально-техническое образование также предусматривает право на отсрочку. Поэтому здесь нужно подходить рационально, чтобы не ограничить право на образование, но и сделать невозможными злоупотребления», — рассказал нардеп.
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Недавно профильный подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам образования рассмотрел законопроект Кабмина, который исключит возможность использования образования в качестве способа избегания мобилизации.
Документ предлагает:
  • сделать невозможным использование образования как способа уклонения от выполнения конституционного долга по защите Отечества, и усилить правопорядок в учебных заведениях;
  • педагогическим сотрудникам с научными степенями предоставить право отсрочки от призыва по мобилизации.
По материалам:
РБК-Україна
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