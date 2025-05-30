Кто из педагогов сможет рассчитывать на отсрочку от мобилизации — решение правительства Сегодня 15:45 — Личные финансы

Кто из педагогов сможет рассчитывать на отсрочку от мобилизации — решение правительства

Кабинет Министров Украины нормировал правила предоставления отсрочки от мобилизации педагогическим и научно-педагогическим работникам на один год.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Телеграм-канале.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 31 мая. Оно предусматривает изменения в порядке проведения призыва во время мобилизации в условиях военного положения. В частности, усовершенствована процедура предоставления отсрочки.

Отсрочку на год могут получить:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, у которых есть ученая степень;

педагогические работники заведений профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) и общего среднего образования.

Для этого они должны работать в этих заведениях или учреждениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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Отсрочка предоставляется на один год, но не дольше, чем действует мобилизация, согласно указу президента, или до потери работником оснований для ее предоставления.

Если мобилизацию продлят, работники, имеющие право на отсрочку, должны не ранее чем за неделю до истечения предыдущего срока обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. К заявлению нужно приложить справку о должности по основному месту работы и размере ставки.

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