Система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать авто на еврономерах

В Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей страничке в FACEBOOK.
“Система автоматической автофиксации нарушений правил Дорожного движения начала регистрировать нарушения правил Дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, у которых машины с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД”, – пишет Геращенко.
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По его словам, этот проект реализован совместно с Государственной пограничной службой Украины.
Как это работает:
Пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.
Если водитель – иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину.
Если водитель – гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.
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