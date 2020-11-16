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Система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать авто на еврономерах

Система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать авто на еврономерах

В Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей страничке в FACEBOOK.

“Система автоматической автофиксации нарушений правил Дорожного движения начала регистрировать нарушения правил Дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, у которых машины с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД”, – пишет Геращенко.

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По его словам, этот проект реализован совместно с Государственной пограничной службой Украины.

Как это работает:

  • пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулём;
  • далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПСУ.

Пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.

Если водитель – иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину.

Если водитель – гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке авто с европейской регистрацией. Соответствующая петиция набрала почти 27 тысяч голосов при 25 тысячах необходимых.

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По материалам Finance.UA
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