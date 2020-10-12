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Владельцам "еврономеров" рассказали, как защитить себя от штрафа в 170 тысяч грн за нерастаможенное авто

Владельцам "еврономеров" рассказали, как защитить себя от штрафа в 170 тысяч грн за нерастаможенное авто

Таможня начала массово выписывать в отношении владельцев “еврономеров” протоколы о нарушении таможенных правил. Первыми получают протоколы граждане, пересекающие таможенную границу Украины. На основании этих протоколов суды в большинстве случаев применяют штрафы в размере 170 000 грн или конфисковывают такие автомобили в доход государства.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

О чем свидетельствуют нормы закона:

  • нормы статей 470 и 481 Таможенного кодекса (транзит и временный ввоз) о введении штрафов в размере до 170 000 грн вступили в силу с 22.08.2019;
  • до этой даты диспозиция этих статей предусматривала более мягкую ответственность (8 500 грн. и 17 000 грн.) и не предусматривала конфискации автомобиля;
  • в соответствии со ст. 58 Конституции, закрепляющей общепризнанный принцип права, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом правонарушениями;
  • в решении Конституционного Суда № 1-рп/99 от 09.02.1999 по делу об обратном действии во времени законов подчеркивается, что к событию применяется тот закон, во время действия которого они наступили или имели место.

Что это означает:

  • усиление ответственности за правонарушения, совершенные на момент действия “старого” закона, нарушает требования ст. 58 Конституции, а потому применение к таким нарушениям “новых” штрафов является недопустимым;
  • поэтому если нарушение в части невывоза автомобиля на иностранной регистрации было совершено до 22.08.2019, то такие действия образуют состав правонарушения по нормам закона, действовавшего на время совершения правонарушения. А потому оснований для квалификации их действий по “новому” законодательству нет.

Что делать владельцу авто:

  • если нарушение таможенных режимов транзита или временного ввоза совершено в период действия «старого» закона, в суд стоит подать письменное юридически аргументированное заявление с обоснованием принципа необратимости действия закона во времени.

К сожалению, довольно часто суды пренебрегают указанными нормами и трактуют их по своему усмотрению, а потому нужно использовать все юридически возможные способы защиты вплоть до апелляционного обжалования.

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По материалам Finance.UA
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