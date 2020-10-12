Владельцам "еврономеров" рассказали, как защитить себя от штрафа в 170 тысяч грн за нерастаможенное авто

Таможня начала массово выписывать в отношении владельцев “еврономеров” протоколы о нарушении таможенных правил. Первыми получают протоколы граждане, пересекающие таможенную границу Украины. На основании этих протоколов суды в большинстве случаев применяют штрафы в размере 170 000 грн или конфисковывают такие автомобили в доход государства.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
О чем свидетельствуют нормы закона:
Что это означает:
Что делать владельцу авто:
К сожалению, довольно часто суды пренебрегают указанными нормами и трактуют их по своему усмотрению, а потому нужно использовать все юридически возможные способы защиты вплоть до апелляционного обжалования.
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