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Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке авто на еврономерах

Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке авто на еврономерах

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке авто с европейской регистрацией. Соответствующая петиция набрала почти 27 тысяч голосов при 25 тысячах необходимых.

В своем ответе глава государства заявил, что обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать работе нардепов и представителей Кабмина в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможки авто на еврономерах.

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В петиции, в частности, просили президента провести совместное совещание с нардепами от Слуги народа и принять решение “о немедленном включении в повестку дня на заседание комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексный законопроект о доступной растаможке 3704-3706”.

В ответе на петицию Зеленский отметил, что 9 ноября состоялось заседание налогового комитета Рады, на котором рассмотрели ряд законопроектов, касающихся изменений в налоговых и таможенных правилах, которые применяются к операциям по поставке в Украину и ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств.

По его словам, среди проектов законов, которые рассматривались, – № 3704 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога и № 3706 О внесении изменений в раздел ХХ Заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Зеленский добавил, что по результатам проведенного обсуждения Комитет Рады принял решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы комитета Александра Ковальчука с привлечением к ее работе представителей Кабмина.

По материалам Корреспондент.net
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