Владельцам "еврономеров" продолжают выписывать штрафы за нерастаможивание

Владельцы автомобилей с еврономерами продолжают получать невероятные штрафы за нерастаможивание.

Так, Закарпатская таможня Гостаможслужбы на своей странице в Facebook рассказала о том, что за превышение временного ввоза/вывоза и транзита “еврономеров” указанные нарушения предусматривают наложение штрафа в размере 170 тысяч грн или конфискацию автомобиля.

Читайте также: Владельцам еврономеров рассказали, как защитить себя от штрафа в 170 тысяч грн за нерастаможеноое авто

По словам заместителя начальника управления предотвращения и противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил Закарпатской таможни Гостаможслужбы Виктории Гелле, за десять месяцев 2020 года инспекторы составили 570 протоколов о нарушении таможенных правил по статье 470 Таможенного кодекса Украины (недоставка транспортных средств личного пользования, которые были ввезены в таможенном режиме транзит).

В частности, по 90 делам судом наложены штрафы на общую сумму 15,3 млн грн (170 тысяч по каждому делу), по 144 делам применена конфискация транспортных средств на общую сумму почти 6,7 млн грн.

Реклама

По статье 481 Таможенного кодекса Украины (нарушение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования) составлен 591 протокол, из которых:

таможней наложено штрафов по 348 делам на общую сумму 3,3 млн грн;

судом наложено штрафов по 41 делу на общую сумму 6,9 млн грн (170 тыс. каждое дело);

применена конфискация автомобилей по 35 делам на общую сумму 1,7 млн грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫