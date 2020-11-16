На FinRetail 2020 рассказали о новых трендах в маркетинге во времена пандемии (инфографика)

О новых трендах поведенческих предпочтений потребителей рассказала Анастасия Давыдова, CCO CityConsult Development, Former CMO in Multiplex, President “The CMO Club CIS” на конференции FinRetail 2020, которая проходит сегодня, 20 ноября, в Киеве.
“Сегодня люди покупают в первую очередь товары первой необходимости, меньше тратят на излишества. И все, кто не успел до этого диджитализироваться, сделали это очень быстро сейчас. Кто успел, тот нарастил онлайн-продажи, в некоторых областях это и 300-400% роста в продажах”- сообщила она.
Тренды в маркетинге. Многие снизили максимально маркетинг-бюджет. Сейчас все диджитал инструменты стали четко сегментироваться. Это значит, что мы меньше тратим и очень точечно находим нашу аудиторию.
Кто показал большой рост:
Все, кто сумел перестроитьс я – и сети кинотеатров, и фитнес центры – более-менее смогли оптимизировать падение своих продаж.
“Онлайн обучение будет расти, сейчас уже по разным категориям от 200% до 300%. Эта ниша по международным трендам будет все больше показывать рост”, – говорит Давыдова.
Примеры адаптации международных компаний:
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