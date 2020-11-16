В НБУ рассказали, как подключают банки к системе BankID

Развитие систем удаленной идентификации в настоящее время получило широкое распространение: украинцы хотят получать услуги и сервисы быстро, не выходя из дома. Для того чтобы получить услугу с BankID, человеку нужен компьютер или смартфон и счет в банке, который уже подключен к системе.

Таким образом граждане могут получать онлайн государственные, административные, финансовые, другие коммерческие услуги. Об этом рассказала и. о. директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева на конференции FinRetail2020.

“Мы имеем целый трафик с вопросами, которые поступают от компаний, подключающихся к BankID в роли коммерческих поставщиков услуг. И есть такие ошибки, которые возникают на этапе подачи заявления и которые компании не очень активно отрабатывают. Чтобы исправить эту ситуацию, сейчас мы делаем такую памятку на сайте НБУ, где будут точно описаны все шаги и типичные ошибки, с которыми сталкиваются эти компании”, – рассказала представитель НБУ.

В частности, среди самых распространенных проблем – неправильно заполненная заявка. Очень часто компании невнимательно читают документы и делают ошибки в полях — вместо “поставщика услуг” они указывают “идентификатора”.

К системе подключены уже 23 банка-идентификатора: клиенты, имеющие счета в этих банках, могут получать услуги всех поставщиков услуг, подключенных к BankID.

“Сейчас имеем 93% покрытия системы банков, если считать по количеству выпущенных ими платежных карт. Ведь карта является инструментом доступа к счету. И большинство банков, которые используют систему авторизации BankID, предоставляют этот доступ по номеру карты”, – отметила Василева.

Интересные цифры:

сейчас к системе присоединено примерно 30 поставщиков услуг. Из них 17 — коммерческие абоненты, остальные – государственные или административные сервисы.

93% трафика, проходящего через BankID – это идентификации, осуществляемые в отношении государственных услуг, в частности в приложении “Дія” или при доступе к госреестрам.

менее 10% в системе, принадлежащих коммерческим услугам, сгенерировали свыше 3 млн грн прибыли для банков, которые предоставляют сервисы удаленной идентификации своим пользователям.

Справка Finance.ua:

Как компании подключаются к BankID:

компания присылает заявку, которую рассматривают различные департаменты НБУ ;

важно, чтобы поставщики услуг на своих сайтах выполняли и соблюдали все нормы законодательства: полностью должна быть раскрыта стоимость услуг и их условия;