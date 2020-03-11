День финансов, 17 марта: как будут предотвращать коронавирус, и на сколько снизили тарифы на тепло

Во вторник, 17 марта, Верховная Рада приняла законопроект о предотвращении коронавируса в Украине. Также, помимо этого:

С 18 марта перестают курсировать пассажирские поезда. УЗ компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов.

Киев останавливает работу метро. Как сообщил Виталий Кличко, сегодня, 17 марта, с 23 часов “Киевский метрополитен” (так же, как Днепр и Харьков) прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля.

Работа почтовых служб. «Новая почта» закроет отделения, которые расположены в торговых центрах. Посылки из них будут переадресовываться на другие отделения. «Укрпошта» до 3 апреля 2020 года не будет взимать плату за хранение регистрируемых почтовых отправлений, а также частично меняет условия доставки отпралений.

Что происходит с курсом? Ответ на этот вопрос в новом видео на YouTube-канале Finance.ua . Эксперт Алексей Козырев професионально разложит все по полочкам:

Кстати, мы создали специальный опрос, с помощью которого вы сможет дать свой прогноз по курсу на апрель. Интересно мнение каждого.

Из хороших новостей:

Портал La Repubblica сообщил о том, что в Италии якобы нашли лекарство от коронавируса. В Неаполе провели научный эксперимент, протокол которого был одобрен на государственном уровне. Как отмечается, врачи заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом с помощью препарата против ревматоидного артрита “Тоцилизумаб”.

Для ФЛП и бизнеса вводятся послабления. С 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность. Временно отменяются штрафы за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ, отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.

Тарифы на тепло для населения снизили. НКРЭКУ снизила средневзвешенный тариф на тепло для нужд населения. Тарифы, по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года, снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% – по сравнению с действующими с 17 января 2020 года.

Медработникам будут доплачивать. Украинским медработникам, которые будут работать с больными коронавирусом и отдельным категориям работников, обеспечивающим основные сферы жизнедеятельности, обещают доплачивать до 200% зарплаты.

Банки будут работать в обычном режиме. В Нацбанке утверждают, что на время режима чрезвычайной ситуации, банковская система продолжит работать в обычном режиме.

Кроме того, НБУ рекомендует банкам снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги для поощрения населения к их использованию. Однако еще 17 марта Альфа-Банк приостановил продажу и выдачу наличной иностранной валюты.