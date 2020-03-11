Финансовый сектор в условиях режима чрезвычайной ситуации: советы НБУ

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Финансовый сектор в условиях режима чрезвычайной ситуации. Что нужно знать.
Информация от НБУ опубликована на его странице в FACEBOOK.
Как будут работать. На время режима чрезвычайной ситуации, объявленного в отдельных регионах страны, банковская система продолжит работать в обычном режиме. Бесперебойное обслуживание клиентов и пополнение банкоматов будет обеспечено при любых условиях.
Ограничения. Национальный банк не вводит никаких ограничений на работу банков или проведение ими операций (выдача средств с депозитов, кредитов, обмен валюты и т.д.).
Безопасность. Для Национального банка важна безопасность украинцев в условиях распространения коронавируса. Получение финансовых услуг не должно ставить здоровье граждан под угрозу. Поэтому мы призываем граждан не посещать банковские отделения без необходимости и пользоваться услугами дистанционного банкинга, избегать пользования наличными. В свою очередь банки должны обеспечить бесперебойную работу контакт-центров и дистанционных каналов обслуживания.
Рекомендации. НБУ рекомендовали банкам снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги для поощрения населения к их использованию.
В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.
Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточены 8 млрд долл. США безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.
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