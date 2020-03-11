👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)

Курс доллара к гривне продолжает расти. И не только из-за волны паники по COVID-19. К примеру, за прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 5,4-8,3%.

Поведение гривны мало отличается от поведения подавляющего большинства валют развивающихся стран с преимущественно сырьевым экспортом.

Большинство экспертов ожидает продолжения роста курса. Но нам интересны и ваши мнения, дорогие читатели. Что думаете: 👇

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