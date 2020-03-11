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Налоговые каникулы: для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантина

Налоговые каникулы: для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантина

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом.

Парламент поддержал за основу и в целом законопроект №3220.

За его принятие проголосовали 359 депутатов.

Что приняли:

  • с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность;
  • временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ;
  • отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.

Освобождение от штрафов. С 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства.

Исключение. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.

  • Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.
  • На 3 месяца отсрочено обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций) для всех категорий “упрощенцев”.
  • До 1 июля 2020 года продлен срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Не начисляется и не взимается плата за землю; освобождаются от налогообложения объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц.

Льготы для граждан:

С 1 марта по 30 апреля введены:

  • освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам;
  • помощь зараженным коронавирусом или находящимся на самоизоляции.
По материалам Finance.UA
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