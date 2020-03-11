0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 322 0

Киев останавливает работу метро до 3 апреля

Киев останавливает работу метро до 3 апреля

Сегодня, 17 марта, с 23 часов “Киевский метрополитен” прекращает перевозку пассажиров.

Об этом сообщил мэр Киева в своем Telegram-канале.

“Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлением Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому сегодня с 23 часов “Киевский метрополитен” прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля”, – подчеркнул мэр.

По его словам, наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

“Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, обязаны беречь себя и окружающих. Пользоваться средствами индивидуальной защиты”, – отметил Кличко.

Справка Finance.ua:

  • С 17 марта в Киеве закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.