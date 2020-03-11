Киев останавливает работу метро до 3 апреля

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Сегодня, 17 марта, с 23 часов “Киевский метрополитен” прекращает перевозку пассажиров.
Об этом сообщил мэр Киева в своем Telegram-канале.
“Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлением Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому сегодня с 23 часов “Киевский метрополитен” прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля”, – подчеркнул мэр.
По его словам, наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.
“Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, обязаны беречь себя и окружающих. Пользоваться средствами индивидуальной защиты”, – отметил Кличко.
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