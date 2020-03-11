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Принят законопроект о предотвращении коронавируса в Украине

Принят законопроект о предотвращении коронавируса в Украине

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

Соответствующее решение поддержали 344 народных депутата Украины.

Проект закона № 3219 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины имеет целью предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Законопроект предусматривает:

  • проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных Законом Украины “О публичных закупках”,
  • стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги;
  • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;
  • контроль со стороны Кабинета министров Украины относительно цен на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такие нормы будут иметь временный характер.

Вводиться ряд правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина:

  • возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставление по их согласию отпуска;
  • запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены);

*отнесение юридического факта введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам;

  • продление сроков получения и предоставления административных и других услуг и другие.

Ответственность. Законопроектом предусматривается административная ответственность за нарушение обсервации в виде штрафа:

  • от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан,
  • на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уголовная ответственность – за умышленное заражение людей:

  • наказывается арестом на срок до шести месяцев,
  • или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Справка Finance.ua:

С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

  • передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;
  • проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
  • работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;
  • не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек;
  • будут работать АЗС, банки и банкоматы.

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По материалам Finance.UA
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