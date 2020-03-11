😷 В Украине медработникам, которые будут работать с больными коронавирусом, будут доплачивать до 200% зарплаты

В Украине медработникам, которые будут работать с больными коронавирусом и отдельным категориям работников, обеспечивающим основные сферы жизнедеятельности, будут доплачивать до 200% зарплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

“Медработникам, которые задействованы на работах по ликвидации коронавируса в Украине, будут доплачивать до 200% зарплаты”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что также будут произведены доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающим основные сферы жизнедеятельности.

“Надбавка будет поступать на период проведения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса COVID-19, до завершения выполнения этих мероприятий”, – добавляется в сообщении.

Так, соответствующие нормы были приняты Верховной Радой в законопроекте о предотвращении распространения коронавируса.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавируса.