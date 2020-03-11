😷 В Украине медработникам, которые будут работать с больными коронавирусом, будут доплачивать до 200% зарплаты

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В Украине медработникам, которые будут работать с больными коронавирусом и отдельным категориям работников, обеспечивающим основные сферы жизнедеятельности, будут доплачивать до 200% зарплаты.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
“Медработникам, которые задействованы на работах по ликвидации коронавируса в Украине, будут доплачивать до 200% зарплаты”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что также будут произведены доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающим основные сферы жизнедеятельности.
“Надбавка будет поступать на период проведения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса COVID-19, до завершения выполнения этих мероприятий”, – добавляется в сообщении.
Так, соответствующие нормы были приняты Верховной Радой в законопроекте о предотвращении распространения коронавируса.
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