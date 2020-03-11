В Украине снизили тарифы на тепло для населения

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После того, как “Нафтогаз” снизил цену газа для населения, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила средневзвешенный тариф на тепло для нужд населения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% – по сравнению с действующими с 17 января 2020 года.
Ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что в течение января и февраля тарифы были снижены на 5 – 31%. По его словам, в 143 украинских населенных пунктах в течение января и февраля тарифы на тепло были снижены. Но это касается лишь того тепла, которое образуется путем сжигания природного газа.
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