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В Украине снизили тарифы на тепло для населения

В Украине снизили тарифы на тепло для населения

После того, как “Нафтогаз” снизил цену газа для населения, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила средневзвешенный тариф на тепло для нужд населения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% – по сравнению с действующими с 17 января 2020 года.

Ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что в течение января и февраля тарифы были снижены на 5 – 31%. По его словам, в 143 украинских населенных пунктах в течение января и февраля тарифы на тепло были снижены. Но это касается лишь того тепла, которое образуется путем сжигания природного газа.

По материалам Finance.UA
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