😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИ

В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом с помощью препарата против ревматоидного артрита “Тоцилизумаб” (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.

Больницы отправили запросы в Итальянское медицинское агентство (AIFA) об утверждении такого плана лечения.

Об этом сообщил Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе, пишет Обозреватель со ссылкой на La Repubblica .

По его словам, в течение выходных, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом COVID-19, получавших лечение противоартритным препаратом “Тоцилизумаб”.

Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общем уже 11 человек в Неаполе лечили не по назначению упомянутым препаратом, и результаты впечатляют.

“Четырем пациентам в реанимации стало лучше. По первому – мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем начать его экстубацию. У трех из четырех больных, получавших “Тоцилизумаб”, начиная с субботы мы получили замечательный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в весьма тяжелом состоянии”, – поделился Монтесарчио.

В других больницах также подтвердили положительный эффект средства. В медучреждениях Прато и Козенце несколько человек, которых лечили “Тоцилизумабом”, стали выздоравливать.

Эксперимент продолжили и в Апулии. “Некоторым пациентам, инфицированным коронавирусом, уже началось введение препарата “Тоцилизумаб”, который в Неаполе помог выздороветь трем пациентам в реанимации”, – поделился глава региональной целевой группы Пьерлуиджи Лопалко.

В других регионах также заметили быстрое улучшение состояния больных после приема “Тоцилизумаба”. Компания Roche выдала почти 600 единиц препарата в разные больницы страны.

“Идея родилась, потому что мы используем иммунотерапию в случаях опухолей и снимаем некоторые побочные эффекты с помощью “Тоцилизумаба”. Механизм, лежащий в основе расстройства COVID-19,очень похож на механизм онкологического лечения. Мы также поговорили с китайскими специалистами, которые уже лечили препаратом 21 пациента, и у 20 наблюдалось значительное улучшение”, – пояснил Паоло Асьерто, президент Фонда меланомы.

“Препарат действует на усложнение этого вируса, то есть на воспаление вследствие COVID-19. Он снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности”, – добавил он.

Ответы от AIFA, можно ли официально применять препарат для лечения от коронавируса, пока не получены, однако медики надеются, что уже в ближайшее время “Тоцилизумаб” одобрят для массового использования.