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Один из банков приостановил продажу и выдачу наличной иностранной валюты

Один из банков приостановил продажу и выдачу наличной иностранной валюты

“Альфа банк” приостанавливает работу 45 отделений и вводит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

С 17 марта “Альфа банк” приостановил работу 45 отделений по всей стране: в Гайвороне, Знаменке, Каменец-Подольском, Киеве, Львове, Запорожье, Николаеве, Одессе, Полтаве, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах.

“Альфа банк” прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту.

Причина. “В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным поступлением в ​​Украину банкнот наличной валюты, продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена”, – сообщили в банке.

При этом банк продолжит через кассы покупать наличную валюту у населения.

По материалам Finance.UA
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