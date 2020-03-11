Один из банков приостановил продажу и выдачу наличной иностранной валюты

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“Альфа банк” приостанавливает работу 45 отделений и вводит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
С 17 марта “Альфа банк” приостановил работу 45 отделений по всей стране: в Гайвороне, Знаменке, Каменец-Подольском, Киеве, Львове, Запорожье, Николаеве, Одессе, Полтаве, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах.
“Альфа банк” прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту.
Причина. “В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным поступлением в Украину банкнот наличной валюты, продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена”, – сообщили в банке.
При этом банк продолжит через кассы покупать наличную валюту у населения.
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