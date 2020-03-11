С 18 марта перестают курсировать пассажирские поезда: что делать с билетами

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“Укрзализныця” в рамках выполнения правительственного постановления, направленного на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, сообщила о временном прекращении с 18 марта перевозок пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем).
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
“Грузовые железнодорожные перевозки продолжаются”, – добавили в компании.
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“Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов.
Срок возврата билетов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, “Укрзализныця” продлила срок возврата билетов до одного месяца с даты запланированного отправления поезда, который отменен.
Как можно вернуть билеты. Приобретенные через интернет ж/д билеты можно вернуть через онлайн-сервисы.
С 17 марта «Укрзализныця» прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.
Сколько уже вернули. Ранее сообщалось, что пассажиры в период с 11 по 15 марта вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн в связи с введением карантина и отменой многих железнодорожных рейсов.
Законопроектом о предотвращении коронавируса в Украине предусматривается административная ответственность за нарушение обсервации в виде штрафа:
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