0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 732 0

С 18 марта перестают курсировать пассажирские поезда: что делать с билетами

С 18 марта перестают курсировать пассажирские поезда: что делать с билетами

“Укрзализныця” в рамках выполнения правительственного постановления, направленного на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, сообщила о временном прекращении с 18 марта перевозок пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“Грузовые железнодорожные перевозки продолжаются”, – добавили в компании.

Читайте также: Принят законопроект о предотвращении коронавируса в Украине

“Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов.

Срок возврата билетов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, “Укрзализныця” продлила срок возврата билетов до одного месяца с даты запланированного отправления поезда, который отменен.

Как можно вернуть билеты. Приобретенные через интернет ж/д билеты можно вернуть через онлайн-сервисы.

С 17 марта «Укрзализныця» прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

Сколько уже вернули. Ранее сообщалось, что пассажиры в период с 11 по 15 марта вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн в связи с введением карантина и отменой многих железнодорожных рейсов.

Справка Finance.ua:

Законопроектом о предотвращении коронавируса в Украине предусматривается административная ответственность за нарушение обсервации в виде штрафа:

  • от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
  • Уголовная ответственность – за умышленное заражение людей:
  • предусмотрен арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.