С 18 марта перестают курсировать пассажирские поезда: что делать с билетами

“Укрзализныця” в рамках выполнения правительственного постановления, направленного на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, сообщила о временном прекращении с 18 марта перевозок пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“Грузовые железнодорожные перевозки продолжаются”, – добавили в компании.

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“Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов.

Срок возврата билетов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, “Укрзализныця” продлила срок возврата билетов до одного месяца с даты запланированного отправления поезда, который отменен.

Как можно вернуть билеты. Приобретенные через интернет ж/д билеты можно вернуть через онлайн-сервисы.

С 17 марта «Укрзализныця» прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

Сколько уже вернули. Ранее сообщалось, что пассажиры в период с 11 по 15 марта вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн в связи с введением карантина и отменой многих железнодорожных рейсов.

Справка Finance.ua:

Законопроектом о предотвращении коронавируса в Украине предусматривается административная ответственность за нарушение обсервации в виде штрафа:

от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уголовная ответственность – за умышленное заражение людей: