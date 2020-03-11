"Новая почта" закрывает часть отделений

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“Новая почта” продолжает свою работу в период карантина из-за нового коронавируса, однако вводит определенные ограничения и защитные меры. Компания будет и в дальнейшем поддерживать украинцев и доставлять все необходимое, в том числе продукты питания, медицинское оборудование, защитные материалы, дезинфицирующие и антисептические средства и тому подобное.
Об этом говорится в сообщении компании.
“Мы имеем все необходимое для этого – более 6 тысяч отделений по всей стране, 3 тысячи из которых находятся в сельской местности, адресную доставку и почтоматы, которые до конца марта будут расположены по всей стране. Наши инновационные терминалы способны обрабатывать тысячи посылок в час. Мы создали безопасное пространство доставки для наших клиентов и сотрудников. Все отделения «Новой почты» оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств. Мы контролируем расстояние очереди и не допускаем большого скопления людей”, – говорится в сообщении.
Какие закроются – отделения, которые расположены в торговых центрах. Посылки из них будут переадресовываться на другие отделения.
Какие работают. Отделения “Новая почта”, которые не расположены в ТРЦ, и курьерская доставка работают в обычном режиме.
Изменения в работе отделений по ссылке.
“Мы предоставляем социально важный сервис, который особенно необходим украинцам во время карантина – доставка медицинского оборудования, продуктов питания, защитных материалов, дезинфицирующих и антисептических средств и тому подобное”, – говорится в заявлении.
Персонал ежедневно проходит проверку на наличие температуры и симптомов ОРВИ.
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