0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1427 0

"Новая почта" закрывает часть отделений

"Новая почта" закрывает часть отделений

“Новая почта” продолжает свою работу в период карантина из-за нового коронавируса, однако вводит определенные ограничения и защитные меры. Компания будет и в дальнейшем поддерживать украинцев и доставлять все необходимое, в том числе продукты питания, медицинское оборудование, защитные материалы, дезинфицирующие и антисептические средства и тому подобное.

Об этом говорится в сообщении компании.

“Мы имеем все необходимое для этого – более 6 тысяч отделений по всей стране, 3 тысячи из которых находятся в сельской местности, адресную доставку и почтоматы, которые до конца марта будут расположены по всей стране. Наши инновационные терминалы способны обрабатывать тысячи посылок в час. Мы создали безопасное пространство доставки для наших клиентов и сотрудников. Все отделения «Новой почты» оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств. Мы контролируем расстояние очереди и не допускаем большого скопления людей”, – говорится в сообщении.

Какие закроются – отделения, которые расположены в торговых центрах. Посылки из них будут переадресовываться на другие отделения.

Какие работают. Отделения “Новая почта”, которые не расположены в ТРЦ, и курьерская доставка работают в обычном режиме.

Изменения в работе отделений по ссылке.

“Мы предоставляем социально важный сервис, который особенно необходим украинцам во время карантина – доставка медицинского оборудования, продуктов питания, защитных материалов, дезинфицирующих и антисептических средств и тому подобное”, – говорится в заявлении.

Персонал ежедневно проходит проверку на наличие температуры и симптомов ОРВИ.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.