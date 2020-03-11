"Укрпочта" изменила условия вручения и хранения посылок

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» сообщил о частичном изменении условий вручения и хранения почтовых отправлений в отделениях почтовой связи на период карантина.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Поэтому сейчас частично меняем условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с сотрудниками отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

Что меняется. С 12 марта по 3 апреля 2020 года включительно компания частично меняет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений «Укрпошта Экспресс», «Укрпошта Стандарт» и «Укрпошта SmartBox».

Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой «Судебная повестка») будут помещаться в абонентские ящики адресатов.

Если абонентский ящик адресата неисправен, адресат будет проинформирован о поступлении заказных писем через интернет, либо через средства связи – домашние или мобильные телефоны.

Письма с пометкой «Судебная повестка» будут доставляться в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи.

С 17 марта и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности, «Укрпошта Экспресс», «Укрпошта Стандарт» и «Укрпошта SmartBox», взиматься не будет.