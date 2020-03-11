"Укрпочта" изменила условия вручения и хранения посылок

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Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» сообщил о частичном изменении условий вручения и хранения почтовых отправлений в отделениях почтовой связи на период карантина.
Об этом сообщается на сайте компании.
«Поэтому сейчас частично меняем условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с сотрудниками отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией», – говорится в сообщении.
Что меняется. С 12 марта по 3 апреля 2020 года включительно компания частично меняет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений «Укрпошта Экспресс», «Укрпошта Стандарт» и «Укрпошта SmartBox».
С 17 марта и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности, «Укрпошта Экспресс», «Укрпошта Стандарт» и «Укрпошта SmartBox», взиматься не будет.
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