День финансов: зарплаты военных в 2025 году и куда релоцируется украинский бизнес — Finance.ua
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День финансов: зарплаты военных в 2025 году и куда релоцируется украинский бизнес

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В понедельник, 10 февраля, Finance.ua в новом материале рассказывает о размере выплат военным и от чего они зависят, а также о выплате за первый контракт. Об этом говорится в статье:

Зарплаты военных в 2025 году

Кстати, Академия Минфин в сотрудничестве с компанией Smart Family Office продолжает бесплатный образовательный проект «Финансовая грамотность для военных». О том, какие выплаты предусмотрены для военных и ветеранов — смотрите в новом видео.
Сумма американской помощи в Украине. Специальный представитель президента США Кит Келлог по Украине и россии прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о разнице между заявленной и полученной помощью от Америки. Соответствующий комментарий он сделал накануне телеканалу Newsmax.
  • Трамп озвучил сумму соглашения с Украиной о редкоземельных металлах. При этом Гетманцев высказался по поводу ревизии месторождений полезных ископаемых в Украине.
  • В то же время у Трампа не считают, что отказ от USAID передаст влияние Китаю и россии.
В Украине изменят правила военной службы. Правительство согласовало проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службе транспорта. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
  • Кстати, военнообязанные теперь могут подать запрос на ВВК онлайн через «Резерв+».
Релокация украинского бизнеса. Более 11 тыс. компаний релоцировались из одного региона в другой в прошлом году. Переезды компаний из-за войны за год сократились на 18%. Также это на 25% меньше, чем до полномасштабного.
На что повлияет повышение учетной ставки. В декабре учетная ставка выросла до 13,5%, а в январе — до 14%. О том, как это повлияет на ставки по депозитам и инфляцию, —объяснил НБУ.
  • При этом НБУ сокращает продажу валюты на межбанке 4-ю неделю подряд.
💰 На этой неделе в паре доллар-евро могут происходить незначительные движения в сторону усиления евровалюты. Но многое зависит от очередных шагов Трампа у власти. Вашему вниманию уже традиционный прогноз курса валют на неделю от нашего финансового аналитика Алексея Козырева. Об этом смотрите в новом видео.
Изношенные и старые доллары. Тема обмена так называемых старых долларов снова появилась на радарах. Национальный банк призывает граждан сообщать о нарушениях при отказе или при обмене старых и новых купюр 100 долларов.
Что происходит с рынком недвижимости во время войны. В Украине рынок жилья переживает сверхсложные времена: больше жилья строится на Западной Украине, а где-то все замерло. В целом по стране темпы строительства жилья существенно просели по сравнению с временем до вторжения.
По материалам:
Finance.ua
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