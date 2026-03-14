0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире (инфографика)

83
Импорт оружия
Украина получила 9,7% всех мировых поставок оружия в 2021—2025 годах, став крупнейшим импортером вооружений в мире.
Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Как изменились глобальные поставки вооружений

По данным отчета, глобальные поставки основных вооружений между государствами в 2021—2025 годах выросли на 9,2% по сравнению с 2016—2020 годами.
Европейские страны стали крупнейшими получателями, увеличив импорт оружия более чем в три раза.
Среди них Украина получила наибольшую долю — 9,7% всех поставок. Польша и Великобритания стали другими крупнейшими импортерами в регионе.
Крупнейшие импортеры оружия в Европе
Крупнейшие импортеры оружия в Европе
«Поставки оружия в Украину с 2022 года являются самым очевидным фактором роста глобальных передач вооружений. В то же время большинство других европейских государств стали тоже значительно наращивать закупки оружия для усиления своих оборонных способностей из-за растущей угрозы со стороны россии», — рассказал директор программы SIPRI по передачам вооружений.

Кто крупнейший поставщик оружия в мире

США остаются крупнейшим поставщиком оружия в мире, обеспечив 42% всех международных поставок в 2021—2025 годах.
Почти половина вооружений, переданных в европейские страны, поступила из США (48%), еще 7,1% - из Германии и 6,2% - из Франции. Часть немецкого экспорта в Украину была предоставлена в качестве военной помощи.
Крупнейшие поставщики оружия в Европу
Крупнейшие поставщики оружия в Европу
российский экспорт оружия уменьшился на 64%, в то время как Франция и Италия увеличили свои поставки в другие регионы и Европу. В то же время, Израиль увеличил долю в глобальных поставках с 3,1% до 4,4%, частично благодаря высокому спросу на системы ПВО.
Европа получила 33% всех мировых поставок оружия в 2021—2025 годах. Спрос в странах НАТО вырос на 143% по сравнению с предыдущим пятилетием из-за опасений россии по поводу неопределенности гарантий США по обороне союзников.
В Азии и Океании импорт оружия уменьшился на 20%, главным образом из-за сокращения закупок Китаем. Индия, Пакистан, Япония и Австралия остаются крупнейшими импортерами в регионе, при этом США обеспечивают 35% поставок.
На Ближнем Востоке поставки вооружений снизились на 13%, а крупнейшими получателями остаются Саудовская Аравия, Катар и Кувейт.
В Африке импорт упал на 41%, в то время как Марокко стало крупнейшим импортером в регионе. В Америке поставки выросли на 12%, в основном благодаря Бразилии.
Согласно данным SIPRI, рост поставок оружия в Украину и другие европейские государства стал ключевым фактором глобального увеличения объемов международных поставок, а США, Германия и Франция активно поддерживают страны региона, чтобы укрепить их обороноспособность.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems