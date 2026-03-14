Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире (инфографика) Сегодня 06:16

Импорт оружия, Фото: depositphotos

Украина получила 9,7% всех мировых поставок оружия в 2021—2025 годах, став крупнейшим импортером вооружений в мире.

Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Как изменились глобальные поставки вооружений

По данным отчета, глобальные поставки основных вооружений между государствами в 2021—2025 годах выросли на 9,2% по сравнению с 2016—2020 годами.

Европейские страны стали крупнейшими получателями, увеличив импорт оружия более чем в три раза.

Среди них Украина получила наибольшую долю — 9,7% всех поставок. Польша и Великобритания стали другими крупнейшими импортерами в регионе.

Крупнейшие импортеры оружия в Европе, Инфографика: Finance.ua

«Поставки оружия в Украину с 2022 года являются самым очевидным фактором роста глобальных передач вооружений. В то же время большинство других европейских государств стали тоже значительно наращивать закупки оружия для усиления своих оборонных способностей из-за растущей угрозы со стороны россии», — рассказал директор программы SIPRI по передачам вооружений.

Кто крупнейший поставщик оружия в мире

США остаются крупнейшим поставщиком оружия в мире, обеспечив 42% всех международных поставок в 2021—2025 годах.

Почти половина вооружений, переданных в европейские страны, поступила из США (48%), еще 7,1% - из Германии и 6,2% - из Франции. Часть немецкого экспорта в Украину была предоставлена в качестве военной помощи.

Крупнейшие поставщики оружия в Европу, Инфографика: Finance.ua

российский экспорт оружия уменьшился на 64%, в то время как Франция и Италия увеличили свои поставки в другие регионы и Европу. В то же время, Израиль увеличил долю в глобальных поставках с 3,1% до 4,4%, частично благодаря высокому спросу на системы ПВО.

Европа получила 33% всех мировых поставок оружия в 2021—2025 годах. Спрос в странах НАТО вырос на 143% по сравнению с предыдущим пятилетием из-за опасений россии по поводу неопределенности гарантий США по обороне союзников.

В Азии и Океании импорт оружия уменьшился на 20%, главным образом из-за сокращения закупок Китаем. Индия, Пакистан, Япония и Австралия остаются крупнейшими импортерами в регионе, при этом США обеспечивают 35% поставок.

На Ближнем Востоке поставки вооружений снизились на 13%, а крупнейшими получателями остаются Саудовская Аравия, Катар и Кувейт.

В Африке импорт упал на 41%, в то время как Марокко стало крупнейшим импортером в регионе. В Америке поставки выросли на 12%, в основном благодаря Бразилии.

Согласно данным SIPRI, рост поставок оружия в Украину и другие европейские государства стал ключевым фактором глобального увеличения объемов международных поставок, а США, Германия и Франция активно поддерживают страны региона, чтобы укрепить их обороноспособность.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.