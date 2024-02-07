День финансов: зарплаты военных в 2024 году, закон о мобилизации, новый сервис monobank — Finance.ua

День финансов: зарплаты военных в 2024 году, закон о мобилизации, новый сервис monobank Сегодня 17:45

В среду, 7 февраля, Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации, а Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск. При этом производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине.

Кстати, мы исследовали, каков размер военного обеспечения в 2024 году, об этом в новой статье:

Сколько помощи выделил ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что с начала полномасштабной войны Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что с начала полномасштабной войны финансовая , гуманитарная и военная помощь Украине от Европейского Союза составила почти 85 млрд евро.

Европарламент принял решение о лишении водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС.

Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества.

Нацбанк снова смягчил ряд валютных ограничений. С 1 декабря 2023 года С 1 декабря 2023 года введен новый порядок ввоза гуманитарной помощи постановлением КМУ от 05 сентября 2023 г. № 953 «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения» (с изменениями).

monobank запускает новый сервис. Ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых в качестве благодарности в кафе и ресторанах. Однако граждане не могли бы посетить кафе или ресторан, если бы не Вооруженные Силы Украины. Поэтому monobank Ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых в качестве благодарности в кафе и ресторанах. Однако граждане не могли бы посетить кафе или ресторан, если бы не Вооруженные Силы Украины. Поэтому monobank запускает «Боевые», сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

За что у украинцев больше всего долгов. На 1,4 миллиона На 1,4 миллиона задолженностей вырос Единый реестр должников с начала полномасштабной войны. Для сравнения, только за 2021 год в Реестр прибавилось 1,5 млн записей.

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Четыре бывших должностных лица будут судить за завладение более 17 млн ​​гривен на ремонте «Бориспольского экспресса».

41% украинцев не могут найти работу с достойной оплатой. По мнению соискателей, сейчас работодатели стали более требовательны к навыкам кандидатов, а для успешного поиска работы нужно проявлять больше активности самим соискателям — так считают 18% респондентов. Таковы результаты По мнению соискателей, сейчас работодатели стали более требовательны к навыкам кандидатов, а для успешного поиска работы нужно проявлять больше активности самим соискателям — так считают 18% респондентов. Таковы результаты исследования GRC.

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