День финансов: зарплаты до 40 тысяч, дефляция, новая модель GPT-5 — Finance.ua

Пятница, 8 августа. Правительство ожидает, что к 2028 году украинцы будут в среднем зарабатывать до 40 тысяч. В то же время, минимальную зарплату Минфин пока отказывается повышать.

Зарплаты украинцев составят 39 тыс. грн

Правительство ожидает, что средняя зарплата украинцев к 2028 году будет расти почти на 5 тысяч гривен ежегодно. В новом прогнозе развития экономики заложены два возможных сценария.

По первому (оптимистическому) сценарию номинальная среднемесячная зарплата, брутто, будет расти так: 2026 год — 30 240 грн; 2027 — 35 268 грн; 2028 — 39 758 грн.

При пессимистическом сценарии, то есть в случае продолжения активной фазы войны, прогнозируются следующие заработные платы: 2026 год — 30 032 грн; 2027 — 34 808 грн; 2028 — 39 436 грн.

В то же время, профсоюзы обратились к правительству с предложением повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату по итогам первого полугодия 2025 года. Однако Министерство финансов заявило, что нет оснований менять бюджет.

Особенности нового «Контракта 18−24»

Министерство обороны опубликовало детали экспериментального проекта «Контракт 18−24». Теперь он будет распространяться на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем. Контракт будут заключать на 2 года. Его обязательным условием будет непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

Кроме того, до конца 2025 года Министерство обороны планирует разработать новый улучшенный контракт для военнослужащих, ввести цифровой ТЦК и запустить Defense City.

OpenAI представил GPT-5

В компании заявляют , что это их самый лучший искусственный интеллект, значительно превосходящий предыдущие версии по точности, безопасности, скорости, кодировке и качеству текста. С сегодняшнего дня им могут воспользоваться все, даже пользователи без подписки.

Дефляция в Украине

В июле 2025 года потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с июнем. В годовом исчислении инфляция также замедлилась — до 14,1%. По данным Госстата, базовая инфляция в июле составила 0,3% по сравнению с июнем, а в годовом исчислении — 11,7%.

Зарплаты разработчиков

По данным Djinni, в июле медианная зарплата разработчиков с семилетним опытом составила $4 тысячи. Зарплатные ожидания кандидатов с опытом более семи лет в этом месяце были такими же, как у специалистов с пятилетним опытом. В июле прошлого года они были на $500 выше.

Как сообщили в DOU, в 2024 году и в первом и втором кварталах 2025 года IT-специалисты перечислили в госбюджет более 61 миллиарда гривен налогов.

Сокращение валютных резервов

По состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43,03 млрд. В июле они уменьшились на 4,5%. Как пояснили в Национальном банке, такая динамика была обусловлена валютными интервенциями и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Как заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, Украина на следующий год уже может рассчитывать на 22 млрд долларов внешнего финансирования, однако потребность составляет около 35 млрд долларов. При этом НБУ намерен избежать эмиссии гривны. Относительно остальной суммы Украине еще необходимо пройти переговоры и закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне.

Запрет на принудительное взыскание долгов

Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях кредитования и финансового лизинга в период действия военного положения. Закон предусматривает, что отдельные категории заемщиков освобождаются от обязанности платить по кредит или займу. Льгота распространяется на бизнес, имущество которого после начала полномасштабной войны оказалось в оккупации или в зоне боевых действий.

Работа за рубежом

В 2025 году трудоустройство за рубежом остается одним из самых популярных вариантов для украинцев, стремящихся к стабильности, достойной зарплате и лучшим перспективам. В то же время возрастают и риски встретить мошенников — фальшивые агентства, неофициальные условия или недействительные договоры. Как легально трудоустроиться и избежать мошенников — рассказываем здесь

Кстати, по данным Государственной службы занятости, за первые семь месяцев 2025 года в базе службы появилось более 3,2 тысяч вакансий, в которых работодатели предлагают жилье или компенсируют расходы на аренду.

