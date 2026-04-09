День финансов: Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины, отсрочка после 1-летнего контракта
Четверг, 9 апреля. Рада приняла закон о новых правилах подтверждения страхового стажа и какие специалисты нужны в deftech в 2026 году.
Прогноз по ВВП Украины
Всемирный банк ухудшил свой прогноз по экономике Украины в 2026 году с 2% до 1,2%. Рост ВВП Украины в 2025 году упал до 1,8% по сравнению с 3,2% в 2024 году. Основные причины спада: повреждение энергетической и промышленной инфраструктуры, перебои в поставках, дефицит рабочей силы и повышенная экономическая неопределенность.
Новые правила подтверждения страхового стажа
ВР 9 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно подтверждения страхового стажа. Закон направлен на усовершенствование механизмов подтверждения страхового стажа и упрощение процедур назначения и перерасчета пенсий.
Специалисты в deftech
В начале 2026 года количество вакансий на jobs.dou.ua в сфере deftech выросло до рекордных 3005 за I квартал. В то же время, изменилась география поиска кандидатов, а также структура найма на технические и нетехнические позиции.
Отсрочка после 1-летнего контракта
Гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, заключившим контракт с Силами обороны на один год и уволенным после его завершения, гарантировано право на отсрочку от призыва. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, Кабинет Министров утвердил механизм ее оформления.
В то же время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15116−1 относительно процедуры исключения женщин с воинского учета. Детали закона здесь.
Жилищные ваучеры для ВПЛ
Вскоре стартует бронирование денег по жилищным ваучерам для ВПЛ с ВОТ, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.
Топливный кешбэк
По программе топливного кешбэка украинцам ежедневно насчитывается около 20 млн грн. Но срок действия программы остается ограниченным. В министерстве отметили, что решение о продлении топливного кешбэка после 1 мая будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти и экономической целесообразности.
Также глава АМКУ ответил, почему рекордно растут цены на горючее.
В то же время стало известно, что Иран будет взимать плату за проход по Ормузскому проливу.
Спрос на евро
В марте 2026 года украинцы скупали наличные евро и доллары. Спрос на евро на историческом уровне. А вот банкир дал прогноз, что будет с курсом доллара и ставками по депозитам во втором квартале.
Кстати, когда речь заходит о накоплениях, большинство украинцев автоматически вспоминают банковский депозит. Надежно, привычно, понятно. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — гораздо менее популярный ответ, хотя существуют в Украине с 2004 года.
Но что реально происходило с деньгами в этих двух инструментах за последние 20 лет? Ответ в цифрах.
💰🏛️Депозиты vs НПФ: 20 лет в цифрах — что действительно защитило ваши деньги
Цены на АЗС 9 апреля
После объявления временного перемирия между США и Ираном мировые цены на нефть Brent продемонстрировали стремительное падение до 91,7 доллара за баррель. Какие цены на АЗС — смотрите в инфографике.
