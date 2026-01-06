0 800 307 555
День финансов: военный сбор в 2026 году, НДС на электромобили, пособие по безработице

Во вторник, 6 января, расскажем о новых правилах отчетности для ФЛП, увеличенных размерах пособия по безработице и обновленных тарифах от Vodafone.

ФЛП будут отчитываться по-новому

С 1 января 2026 года изменился порядок подачи Налогового расчета сумм дохода, начисленного или уплаченного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога и сумм начисленного единого взноса для отдельных категорий налоговых агентов.
В соответствии с обновленными нормами:
  • налоговые агенты — физические лица — предприниматели и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, подают Налоговый расчет в сроки, установленные для налогового квартала (с разбивкой показателей по месяцам отчетного квартала);
  • другие налоговые агенты, кроме ФЛП и самозанятых лиц, подают Налоговый расчет в сроки, установленные для налогового месяца.
🗓️ Новый год принесет изменения и в уплату военного сбора, взимаемого с физических лиц-предпринимателей. Так, для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка военного сбора устанавливается в размере 10% от минимальной заработной платы. С 2026 года минимальная зарплата составит 8647 гривен. То есть ставка военного сбора для ФЛП этих групп будет составлять 864 грн. 70 коп. в месяц.
В новой статье подробно рассказываем, какие именно размеры военного сбора ждут ФЛП, и как он будет начисляться:

🔗 Как ФЛП правильно уплатить военный сбор в 2026 году

НДС на электромобили

При импорте и продаже электрокаров снова начисляется налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%. Для рынка это не стало сюрпризом. Ценовая реакция началась еще летом 2025-го, когда стало ясно, что продления льготного режима по НДС не будет, и рынок начал на это реагировать. Эксперты говорят, что возврат НДС ощутим для цены, но не критичен для существования сегмента.

Пособие по безработице

С началом 2026 года минимальная заработная плата в Украине выросла. В этой связи изменились и такие выплаты, как пособие по безработице, компенсации за трудоустройство, компенсация затрат на обустройство рабочего места для людей с инвалидностью и т. п. В Государственной службе занятости рассказали о новых суммах.

Перспективы экономики Украины

Аналитики ICU прогнозируют, что темпы восстановления экономики в 2026 году будут сдержанными. Прогнозный курс в конце 2026 года составляет 44.3 грн/$. Годовая инфляция будет снижаться ежемесячно по меньшей мере до мая. В конце 2026 года инфляция, по прогнозу, составит 6−7%.

Инвестиции в ОВГЗ

С начала 2025 года на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлекли около 570 млрд грн. Одним из ключевых итогов 2025 стал рост участия граждан в финансировании государственного бюджета. Портфель ОВГЗ в собственности физических лиц увеличился с 78,5 млрд. грн. до 111,9 млрд. грн. Рост составил 33,4 млрд. грн. или 42,6%.
💰 Отметим, что депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Ежемесячно Finance.ua готовит текст, в котором рассказывает о лучших (на наш взгляд) вариантах депозитов в национальной валюте на 3, 6 и 12 месяцев. В каком банке лучше оформить депозит в январе 2026 года, читайте здесь:

🔗 Наиболее привлекательные депозиты января 2026 года

Доплаты гражданам в прифронтовых регионах

Как рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, сейчас в прифронтовых регионах проживает 6,6 млн украинцев. В 2025 году правительство приняло пакет поддержки, который в целом охватил 230 общин. В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 10,4 млрд грн дотаций и 30,4 млрд грн на компенсацию утраченных доходов из-за войны.
В Нацбанке рассказали, что банки фиксируют рост спроса на кредиты в прифронтовых регионах.

Обновлены тарифы от Vodafone

С 14 января 2026 года Vodafone обновляет условия тарифов линейки FLEXX. Изменения касаются тарифов FLEXX GO и FLEXX TOP.
Для абонентов, которые впервые приобретают стартовый пакет Vodafone с 14 января 2026 года, стоимость тарифа FLEXX GO составит 420 грн за 4 недели, FLEXX TOP 550 грн за 4 недели. Для абонентов, которые переходят в сеть Vodafone со своим номером, FLEXX GO обойдется в 280 грн за 4 недели, FLEXX TOP 350 грн за 4 недели.

Единая форма билета

С 1 января 2026 года в Украине вступила в силу единая форма билета для всех видов общественного транспорта.
Теперь электронный билет оформляется в качестве полноценного цифрового документа со всеми обязательными реквизитами. После оплаты подтверждения поездки может предоставляться на экране смартфона, в виде QR-кода, по электронной почте, мобильному приложению или в личном электронном кабинете.

Бизнесы украинцев в Великобритании

В Великобритании зафиксировано более 26,6 тыс. записей о компаниях, конечными бенефициарными владельцами которых являются около 25,5 тыс. украинцев. Совокупно IT-направление — крупнейший сегмент украинского бизнеса в Британии.
Кстати, в Mate academy поделились результатами исследования по трудоустройству junior-специалистов в 2025 году. Так, средняя стартовая зарплата выпускников школы в 2025 году составила 715 долларов.
Самые высокие стартовые зарплаты фиксируются у Data Analyst ($1127) и DevOps ($988). Далее следуют UI/UX ($768), Java ($707), Python ($688) и Frontend/Fullstack ($639). Более низкие средние показатели — у Project Manager ($608), QA и Digital Marketing ($582) и Recruitment ($514).
По материалам:
Finance.ua
