День финансов: внешнее финансирование на 2026 год, кредитные каникулы для военных, ИИ и бизнес Сегодня 17:44

Четверг, 26 марта. Кто из военных имеет право на кредитные каникулы и для чего и где украинский бизнес применяет ИИ.

Необходимое финансирование на 2026 год

Потребности во внешнем финансировании остаются значительными : в 2026 году они составляют около 52 млрд долларов США. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Украинский бизнес и ИИ

93% опрошенных компаний уже используют ИИ. Наиболее активно планируют внедрять ИИ в торговле, маркетинге и PR, финансовом секторе, образовании и сфере услуг.

При этом в «Дії» стартовало голосование за название украинской языковой модели ИИ.

Кредитные каникулы для военных

Государство, несмотря на справедливую критику отношения к своим защитникам, все же пытается предоставить действующим военнослужащим и членам их семей хоть какие-то преференции. Одной из них — право на льготное обслуживание кредитов, или, как это называют украинцы — «кредитные каникулы». Обо всех деталях в статье.

Как будут расти цены

Война на Ближнем Востоке и ситуация в энергетике влияют на кошельки украинцев в ближайшие месяцы, Внешние риски заставляют НБУ готовиться к более высоким темпам роста цен, чем ожидалось ранее.Война на Ближнем Востоке и ситуация в энергетике влияют на кошельки украинцев в ближайшие месяцы, пояснил замглавы Нацбанка Владимир Лепушинский. Также Национальный банк Украины применил к банкам и другим финансовым учреждениям 158 мер влияния на общую сумму 586 млн грн.

78% украинцев стали тратить больше. Тогда как всего 13% пытаются экономить и сократили свои расходы.

Также в Минэкономики уточнили сроки действия программы «Национальный кешбэк».

В крупных городах Украины началось повышение стоимости проезда в общественном транспорте и такси. Первыми новые тарифы почувствовали пассажиры в Киеве, и эксперты не исключают, что в ближайшее время тенденция распространится и на другие города.

Что нужно сделать некоторым пенсионерам

Минсоцполитики напоминает , что для части пенсионеров приближается важный дедлайн — к 1 апреля 2026 года нужно подать уведомление о неполучении пенсионных или страховых выплат от рф.

Долги на 876,5 млн грн

В государственный бюджет уже поступило 876,5 млн грн благодаря внедрению автоматизированной системы взыскания налогового долга. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух. Система начала работу в августе 2025 года. С тех пор средства были списаны со счетов более 8,7 тысяч налогоплательщиков.

Возвращение Wizz Air в Украину

Венгерская авиакомпания Wizz Air прокомментировала недавнее сообщение в социальных сетях о «возвращении в Украину», отметив, что речь шла о рекламной кампании по набору персонала.

lifecell меняет тарифы

Начиная со 2 апреля 2026 года в lifecell начинают действовать новые цены на архивные тарифные планы. Цены по разным тарифам здесь.

