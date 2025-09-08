День финансов: вклады в с/х земли, нелегальные обменники, регулирование обращения виртуальных активов Сегодня 17:45

Понедельник, 8 сентября. Украинцы увеличивают вклады в банках, бизнес закладывает доллар по 46, а ЕС готовит новые санкции против россии.

В каких банках и в какой валюте украинцы держат деньги

По информации НБУ, на август в банках хранилось 1 трлн 482,6 млрд гривен. Сумма с начала года выросла на 6,4%, это 90,4 млрд гривен. Более трети вкладов (35,2%) в долларах и евро. Традиционно в государственном ПриватБанке больше всего вкладчиков — 24,2 млн, которые хранят там суммарно 558,5 млрд гривен.

🏷️ Отметим, что в течение четырех последних лет (с середины 2021-начала 2022 года, то есть до начала широкомасштабного вторжения россии по настоящее время) в Украине кардинально изменился рынок функционирования рынка сельхозземли. Finance.ua решил погрузиться более тщательно в эту тему и узнать об изменениях спроса и предложения, ценах и выгоде купли или продажи земли:

Курс доллара

Средний курс доллара, который закладывает бизнес в своих бюджетах на 2026 год, составляет 46 гривен за доллар. В 2025 году бизнесы ориентировались на 44 грн/$, а в 2024-м — на 41 грн/$. 29% компаний закладывают в бизнес-планы предположение, что боевые действия могут завершиться в 2026 году. 19% не ожидают этого, а 52% воздерживаются от прогнозов.

По словам члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, начало сентября проходит спокойно — курсовые изменения в пределах ожиданий и без системных рисков — высока вероятность низкой волатильности, а ожидаемые колебания — в пределах примерно плюс-минус 0,1%-0,5% в неделю.

Регулирование обращения виртуальных активов

Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал последние новости по теме законодательного урегулирования обращения виртуальных активов. По его словам, принятый в первом чтении законопроект можно считать первым шагом к легализации виртуальных активов. В настоящее время принятый документ не совершенный, однако в НБУ настроены доработать его ко второму чтению вместе с профильным Комитетом Верховной Рады, международными партнерами и участниками рынка.

Нелегальные обменники

По словам Даниила Гетманцева, с начала года валютные обменники уплатили 710 млн грн авансовых взносов по налогу на прибыль. Это на 186,9 млн грн и 494,2 млн грн больше, чем в 2024 и 2023 годах соответственно. При этом количество нелегальных пунктов обмена валют по-прежнему значительно превышает легальный сектор.

Санкции против россии

Европейский Союз рассматривает новый пакет санкций против российских банков и энергетических компаний, чтобы усилить давление на президента россии владимира путина и заставить его прекратить войну против Украины. Помимо банков и энергетики, ЕС может ввести ограничения для российских платежных и кредитных систем, криптобирж, а также усилить ограничения на торговлю нефтью.

Акты выполненных работ

Правительство планирует отменить акты выполненных работ, и соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду. Законопроект отменяет обязательное подписание Акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме в качестве подтверждения получения услуги. Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами.

Рынок недвижимости

Рынок жилья в Украине ощутимо зависит от сезона. Часть экспертов советует не спешить с приобретением жилья осенью, даже несмотря на больший выбор квартир. Зима становится периодом, когда не только легче договориться о цене, но и быстрее провести сделку.

По данным Dim. ria , интерес к аренде в конце лета ощутимо возрос в большинстве регионов, особенно в Волынской и Львовской областях. Самым дорогим для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 19 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

«Экспресс-окно» в Укрпочте

Укрпочта вводит в отделениях «Экспресс-окно» для ускорения обслуживания получателей посылок и писем. Пилотный проект сегодня заработал в более чем 1500 городских отделениях. Смилянский обещает, что после внедрения новой системы управления посылками ее получение будет занимать 30−45 секунд.

