Аналитики прогнозируют, что к концу года резервы НБУ превысят $55 млрд

Валовые международные резервы Национального банка Украины в августе увеличились на 7% и достигли $46 млрд. С начала года прирост составил 5,1%.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Рост стал возможным благодаря значительным объемам международной поддержки. Украина получила $4,7 млрд в рамках программ Ukraine Facility и ERA, а также $1,1 млрд от Всемирного банка. Эти средства стали главным фактором увеличения резервов.
Украина в течение месяца получила значительные объемы международной финансовой помощи. Украина получила $4,7 млрд в рамках программ Ukraine Facility и ERA, а также $1,1 млрд от Всемирного банка.
В то же время НБУ потратил около $2,7 млрд на продажу валюты для поддержки рынка. Также было направлено около $0,7 млрд на обслуживание внешних долгов.
Оценка ICU
Аналитики ICU отмечают, что резкий рост резервов был ожидаемым благодаря поступлению внешней помощи. Они прогнозируют, что эта тенденция сохранится до конца 2025 года — объем финансовой поддержки будет превышать расходы НБУ на интервенции.
По прогнозам, к концу года резервы превысят $55 млрд. Это позволит Национальному банку минимум в течение следующих 12 месяцев полностью контролировать ситуацию на валютном рынке и курс гривны.
Напомним, 4 сентября Национальный банк сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $46 млрд, что на 7% больше, чем в августе. Динамику резервов определял ряд факторов:
1. Поступления и выплаты по государственному долгу.
2. Операции на денежном рынке.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
