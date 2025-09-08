Водители-нарушители уплатили штрафов на 700 миллионов только за полгода Сегодня 09:37 — Казна и Политика

Водители-нарушители уплатили штрафов на 700 миллионов только за полгода

Сотни камер автофиксации нарушений ПДД по всей стране за период с начала января до конца июля 2025 года принесли в государственную казну сотни миллионов гривен. И это лишь часть штрафов для водителей, получивших «письма счастья» о привлечении к административной ответственности.

Украинские водители уплатили в Государственную казну свыше 712 миллионов гривен штрафов за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения. Эти цифры относятся только к тем случаям, когда нарушения зафиксировали камеры автоматической фиксации.

Такие данные предоставила Государственная казначейская служба Украины в ответ на официальный запрос издания «Телеграф».

По информации, предоставленной Государственной казначейской службой Украины, водители уплатили 712 миллионов 75 тысяч гривен штрафов. Это деньги, попавшие в бюджет по коду классификации доходов 21081800 «Административные штрафы за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме». Период поступлений — с января по июль 2025 года включительно.

Следует отметить, что названная сумма отражает лишь часть общих доходов от штрафов за нарушение ПДД. Рядом с камерами работают и другие механизмы штрафа за опасную езду — ручная, видеофиксация патрульными, на стационарных постах, во время спецопераций и рейдов.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что в Украине до конца года камеры автофиксации нарушений ПДД смогут мониторить и штрафовать автомобилистов за проезд на запрещенный сигнал светофора;

в январе этого года в приложении «Дія» добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.

Телеграф По материалам:

