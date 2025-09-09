Банки смогут общаться с ГНС через специальный чат Сегодня 16:43 — Казна и Политика

Банки смогут общаться с ГНС через специальный чат

Государственная налоговая служба создала отдельную коммуникационную площадку — Google Chat Bank на платформе Google Chat. Она предназначена для удобного взаимодействия с банками в процессе формирования и подачи стандартного аудиторского файла SAF-T UA.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Возможности Google Chat Bank

Через новую площадку банки смогут:

получать консультации и методологические материалы от ГНС;

обсуждать проблемные вопросы со специалистами налоговой и коллегами;

участвовать в тестировании технических решений, связанных с SAF-T UA;

обеспечить правильное внедрение файла SAF-T UA в соответствии с требованиями законодательства;

повысить качество взаимодействия с ГНС.

Как подключиться к чату

Банки могут присоединиться к Google Chat Bank двумя способами:

через электронный кабинет; отправив письмо в ГНС почтовой связью.

Подключение через электронный кабинет осуществляется в меню «Переписка с ГНС». В форме нужно выбрать:

Код ДПИ — 99 Украина; 0 Государственная налоговая служба Украины";

«Тип» — «Запрос на подключение к чату SAF-T UA»;

«Тематика» — «SAF-T UA»;

«Краткое содержание» — «для подключения к Google Chat Bank».

К форме добавляется письмо в PDF (до 5 МБ), где указываются данные пользователей: ФИО, направление работы, электронный адрес в домене gmail.com.

После подписания квалифицированной электронной подписью форму следует отправить. Приглашение поступит на указанный электронный адрес.

Напомним, Государственная налоговая служба во время документальной проверки по вопросам бюджетного возмещения НДС впервые на практике применила стандартный файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine). Это решение открывает новую страницу во взаимодействии между бизнесом и налоговыми органами, поскольку позволяет отказаться от громоздких бумажных процедур в пользу быстрого и прозрачного цифрового анализа.

