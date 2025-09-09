Минэкономики и НБУ готовят новый механизм валютного контроля
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Национальный банк Украины работают над разработкой более детализированного механизма валютного контроля для поддержки бизнеса.
Об этом сообщил глава министерства Алексей Соболев, передает «Интерфакс-Украина».
По словам министра, правительство рекомендовало увеличить сроки валютных расчетов для отдельной продукции машиностроения до 270 дней. «Пойдем в разговоры с Нацбанком. Вы видите сами статистику: к сожалению, в этом году торговый дефицит растет ежемесячно», — сказал Соболев.
Он объяснил, что ситуация сейчас хуже, чем была в начале года: валютных поступлений меньше, чем Украина выводит.
Министр отметил, что разрушения инфраструктуры в результате атак россии заставляют Украину дополнительно импортировать оборудование, и это создает дополнительное давление на баланс.
«Нам кажется, что необходимо наработать более детальный механизм, который все подвинет, чтобы избежать рисков оттока валюты и новых разрывов, которые могут угрожать макрофинансовой стабильности. Мы работаем сейчас с НБУ, чтобы можно было это сделать», — подчеркнул Соболев.
Он отметил, что для возобновления бизнеса критически важен доступ к оборудованию. Поставки иногда продолжаются более 80 дней, поэтому нужно найти баланс между валютными поступлениями и возможностью предприятий обновлять производство.
Напомним, ранее Кабинет министров рекомендовал НБУ увеличить сроки расчетов в сфере машиностроения со 180 до 270 дней, но центробанк отклонил рекомендации и запросил у Минэкономики дополнительные аналитические обоснования.
В октябре прошлого года тогда еще первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что правительство пытается убедить Нацбанк в необходимости такого шага.
В начале июня 2025 года заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий сообщил, что во время работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) 20−27 мая стороны согласовали, что НБУ все еще ожидает дополнительных аргументов от Кабмина, после чего Нацбанк снова рассмотрит предложение.
