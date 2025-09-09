0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики и НБУ готовят новый механизм валютного контроля

Казна и Политика
87
Минэкономики и НБУ готовят новый механизм валютного контроля
Минэкономики и НБУ готовят новый механизм валютного контроля
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Национальный банк Украины работают над разработкой более детализированного механизма валютного контроля для поддержки бизнеса.
Об этом сообщил глава министерства Алексей Соболев, передает «Интерфакс-Украина».
По словам министра, правительство рекомендовало увеличить сроки валютных расчетов для отдельной продукции машиностроения до 270 дней. «Пойдем в разговоры с Нацбанком. Вы видите сами статистику: к сожалению, в этом году торговый дефицит растет ежемесячно», — сказал Соболев.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Он объяснил, что ситуация сейчас хуже, чем была в начале года: валютных поступлений меньше, чем Украина выводит.
Министр отметил, что разрушения инфраструктуры в результате атак россии заставляют Украину дополнительно импортировать оборудование, и это создает дополнительное давление на баланс.
«Нам кажется, что необходимо наработать более детальный механизм, который все подвинет, чтобы избежать рисков оттока валюты и новых разрывов, которые могут угрожать макрофинансовой стабильности. Мы работаем сейчас с НБУ, чтобы можно было это сделать», — подчеркнул Соболев.
Читайте также
Он отметил, что для возобновления бизнеса критически важен доступ к оборудованию. Поставки иногда продолжаются более 80 дней, поэтому нужно найти баланс между валютными поступлениями и возможностью предприятий обновлять производство.
Напомним, ранее Кабинет министров рекомендовал НБУ увеличить сроки расчетов в сфере машиностроения со 180 до 270 дней, но центробанк отклонил рекомендации и запросил у Минэкономики дополнительные аналитические обоснования.
В октябре прошлого года тогда еще первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что правительство пытается убедить Нацбанк в необходимости такого шага.
В начале июня 2025 года заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий сообщил, что во время работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) 20−27 мая стороны согласовали, что НБУ все еще ожидает дополнительных аргументов от Кабмина, после чего Нацбанк снова рассмотрит предложение.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ВалютаКабминНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems