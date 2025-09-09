От «сталинок» до «панелек»: в каком доме дешевле купить квартиру в Киеве
Стоимость жилья на вторичном рынке столицы существенно отличается в зависимости от года постройки дома. По данным сервиса ЛУН, по состоянию на сентябрь 2025 года самые дорогие однокомнатные квартиры продаются в дореволюционных домах (построенных до 1918 года), в то время как самые доступные — в «хрущевках» 1956−1969 годов.
При этом можно более подробно рассмотреть два показателя: среднюю цену всей квартиры и стоимость квадратного метра.
Средняя цена за объект (однокомнатная квартира):
- дореволюционные (до 1918 года) — $116 000;
- сталинки (1918−1956) — $60 000;
- хрущевки (1956−1969) — $41 000;
- панельки (1969−1991) — $45 000;
- спецпроекты (1991−2010) — $68 000;
- новостройки (после 2010 года) — $70 000.
Средняя цена за 1 м² (однокомнатная квартира):
- дореволюционные — 2 520 $/м²;
- сталинки — 1 700 $/м²;
- хрущевки — 1 330 $/м²;
- панельки — 1 390 $/м²;
- спецпроекты — 1 460 $/м²;
- новостройки — 1 640 $/м².
Таким образом, дореволюционные дома остаются самым дорогим сегментом, как по общей стоимости квартир, так и по цене квадратного метра. В то же время наиболее бюджетным вариантом для покупателей остаются «хрущевки».
Справка Finance.ua:
- по данным маркетплейса DIM. RIA, стоимость вторичного жилья по сравнению с прошлым месяцем четкой тенденции не демонстрирует: цены колеблются в пределах нескольких процентов в разных регионах. В годовом измерении рост почти по всей стране;
- в Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составляет $95,2 тыс, что на 12% выше, чем годом ранее.
