День финансов: вклады для военнослужащих, акция ПриватБанка, запрет взимать долги за коммуналку — Finance.ua

День финансов: вклады для военнослужащих, акция ПриватБанка, запрет взимать долги за коммуналку Сегодня 17:50

В понедельник, 24 апреля, мы разбирались, какие банки предоставляют выгодные предложения нашим защитникам. Сразу несколько банков, желая видеть защитников страны среди своих клиентов, разработали специальные депозитные программы. Finance.ua изучил предложения на рынке:

Украинцы нарастили вклады в банках. По состоянию на 1 апреля 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 062,0 млрд грн, что на 6,6 млрд грн По состоянию на 1 апреля 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 062,0 млрд грн, что на 6,6 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 марта (1 055,4 млрд грн).

ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга. ЕС сделал шаг к установлению договорных отношений с Украиной с целью ЕС сделал шаг к установлению договорных отношений с Украиной с целью признания и исполнения судебных решений Евросоюза и Украины по гражданским и коммерческим делам.

Также в ЕС ответили, готов ли одиннадцатый пакет санкций для рф.

Закон о новых правилах обретения гражданства Украины. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий сдачу экзаменов по основам Конституции, истории Украины и на уровень владения государственным языком как условие для приобретения гражданства Украины.

ПриватБанк запустил интересную акцию. ПриватБанк ПриватБанк будет доплачивать половину стоимости проезда на городском транспорте украинцам, покупающим QR билеты через Приват24. Такая программа стартовала 24 апреля во всех украинских городах, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код.

«Укрзализныця» запускает беспересадочный рейс из Австрии.

Украинцы могут получить международное водительское удостоверение на основании национального удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.



Запрет взимать долги за коммуналку. Кабмин принял постановление о запрете Кабмин принял постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с переселенцев, которые выехали с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия. Речь идет исключительно о задолженности, накопившейся после начала полномасштабного российского вторжения.

Кабмин начинает тестирование программы «єВідновлення». Кабинет Министров утвердил Кабинет Министров утвердил постановление , позволяющее начать тестирование программы «єВідновлення» по выплате средств на ремонт поврежденного в результате войны жилья. Также принят порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья.

Проверка пенсионеров. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и Министерство финансов Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и Министерство финансов приступили к процедуре проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров.

Киевгорстрой возобновил работы в столице. Киевгорстрой возобновляет строительные работы в ЖК Урловский-1, Урловский-2, Mirax и Абрикосовый. Об этом в Facebook Киевгорстрой возобновляет строительные работы в ЖК Урловский-1, Урловский-2, Mirax и Абрикосовый. Об этом в Facebook сообщил президент КГС Игорь Кушнир.

Цены на квартиры в новостройках Киева снизились. В украинской столице значительно В украинской столице значительно снизились цены на квартиры в новостройках за период апреля 2023 года — с начала месяца стоимость упала более чем на 3%. Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного порталом ЛУН.

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