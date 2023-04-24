Київміськбуд відновив роботи у столиці — Finance.ua

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Київміськбуд відновив роботи у столиці

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Київміськбуд відновив роботи у столиці
Київміськбуд відновив роботи у столиці
Київміськбуд відновлює будівельні роботи у ЖК Урлівський-1, Урлівський-2, Mirax та Абрикосовий.
Про це у Facebook повідомив президент КМБ Ігор Кушнір.
«На перших трьох (об’єктах. — Ред.) будівельники працюють вже, на останньому розпочнуть днями», — написав він.
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За словами Кушніра, цим кроком Київміськбуд засвідчує готовність будувати далі.
Він нагадав, що на компанії лежить відповідальність перед майже 20 тисячами інвесторів, яку вона «не збирається перекладати».
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Він назвав три причини цього кроку: подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.
Кушнір також закликав платити інвесторів, які купили квартири у розстрочку. «Борг за такими договорами становить близько 326 млн грн», — уточнив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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