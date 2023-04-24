Київміськбуд відновив роботи у столиці — Finance.ua

Київміськбуд відновив роботи у столиці
Київміськбуд відновлює будівельні роботи у ЖК Урлівський-1, Урлівський-2, Mirax та Абрикосовий.
Про це у Facebook повідомив президент КМБ Ігор Кушнір.
«На перших трьох (об’єктах. — Ред.) будівельники працюють вже, на останньому розпочнуть днями», — написав він.
За словами Кушніра, цим кроком Київміськбуд засвідчує готовність будувати далі.
Він нагадав, що на компанії лежить відповідальність перед майже 20 тисячами інвесторів, яку вона «не збирається перекладати».
Він назвав три причини цього кроку: подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.
Кушнір також закликав платити інвесторів, які купили квартири у розстрочку. «Борг за такими договорами становить близько 326 млн грн», — уточнив він.
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