Київміськбуд відновив роботи у столиці — Finance.ua

Київміськбуд відновив роботи у столиці Сьогодні 15:12 — Нерухомість

Київміськбуд відновив роботи у столиці

Київміськбуд відновлює будівельні роботи у ЖК Урлівський-1, Урлівський-2, Mirax та Абрикосовий.

Про це у Facebook повідомив президент КМБ Ігор Кушнір.

«На перших трьох (об’єктах. — Ред.) будівельники працюють вже, на останньому розпочнуть днями», — написав він.

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За словами Кушніра, цим кроком Київміськбуд засвідчує готовність будувати далі.

Він нагадав, що на компанії лежить відповідальність перед майже 20 тисячами інвесторів, яку вона «не збирається перекладати».

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Він назвав три причини цього кроку: подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.

Кушнір також закликав платити інвесторів, які купили квартири у розстрочку. «Борг за такими договорами становить близько 326 млн грн», — уточнив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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