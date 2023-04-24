Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки зараз коштує нерухомість — Finance.ua
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Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки зараз коштує нерухомість

Нерухомість
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Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки зараз коштує нерухомість
Ціни на квартири у новобудовах Києва знизилися: скільки зараз коштує нерухомість
В українській столиці значно знизилися ціни на квартири в новобудовах за період квітня 2023 року — з початку місяця вартість впала більш ніж на 3%. Про це стало відомо з офіційного повідомлення, опублікованого порталом ЛУН.
Порівняно з початком місяця, на 22 квітня кількість київських новобудов, у яких продаються квартири, знизилася із 189 до 182.
Середня вартість квадратного метра нової столичної нерухомості впала із 48 000 до 46 500 гривень. При цьому вилка цін районами столиці залишається, як і раніше, дуже великим.

Ціни у різних районах

Найдорожче житло традиційно продається у Печерському районі. Місцевий квадратний метр житла коштує загалом 100 600 гривень. На другому місці за цінами йде з великим відривом Подільський район — 67 200 гривень, а на третій позиції розташувався Шевченківський район — 61 900 гривень.
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До першої п’ятірки за цінами також увійшли Голосіївський район — 46 300 гривень та Оболонський — 44 700.
Далі райони в порядку зменшення ціни на нерухомість розташувалися таким чином:
  • Дарницький район — 42 900 грн,
  • Солом’янський район — 40 700 грн,
  • Святошинський район — 40 100 грн,
  • Дніпровський район — 37 900 грн,
  • Деснянський район — 34 200 грн.

Довідка Finance.ua

  • за статисткою порталу dim.ria, найдорожчий квадратний метр в 1-кімн. квартирі зафіксовано саме у Києві — 1700 доларів;
  • Львів також тримається майже на рівні столиці. Там у 1-кімнатній квартирі за кв. метр просять 1311 дол.;
  • в Ужгороді також високі ціни за 1 кім. — 1147 дол. м. кв.;
  • найдешевше метр житла коштує в Сумах та Запоріжжі (624 дол. м. кв. та 682 дол. м. кв. відповідно).
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