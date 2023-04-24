В Україні стартує масштабна перевірка пенсіонерів: кому можуть скасувати виплати та чому — Finance.ua

В Україні стартує масштабна перевірка пенсіонерів: кому можуть скасувати виплати та чому Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

В Україні стартує масштабна перевірка пенсіонерів: кому можуть скасувати виплати та чому

Пенсійний фонд України (ПФУ) та Міністерство фінансів розпочали процедуру перевірки одержувачів соціальних виплат, у тому числі й пенсіонерів. Про це свідчать дані у наказі «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання» на сайті Федерації профспілок.

Як відбуватиметься процедура

У рамках першого етапу перевірять валідацію даних — дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів.

На другому етапі перевіряють ще раз відповідність персональних даних про пенсіонерів.

Третій етап — перевірка законності пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

Причини скасування виплат

У Законі про «Обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування» описані такі підстави, які дозволяють скасувати вже призначену виплату:

за помилку у прізвищі;

якщо виплати оформлялися виходячи з фальшивих довідок;

якщо одержувач якийсь час жив за кордоном;

якщо не отримували виплати 6 місяців;

якщо громадянин-переселенець змінив місце проживання.

Зазначається, що перевірятимуть пенсіонерів протягом кількох років. Українців, які незаконно отримували гроші, можуть змусити їх повернути до бюджету.

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