ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного — Finance.ua
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ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного

Казна та Політика
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ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного
ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного
ЄС зробив крок до встановлення договірних відносин з Україною з метою визнання та виконання судових рішень Євросоюзу та України у цивільних і комерційних справах.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
«Сьогодні Рада ЄС погодилася встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах», — йдеться у повідомленні.
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Так звана Конвенція про виконання судових рішень, укладена у 2019 році, є міжнародним договором, що зобов’язує договірні держави визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях.
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У 2022 році Україна ратифікувала Конвенцію. Відповідно до документа, договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені з 1 вересня 2023 року, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме проти цього.
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Держави-члени Європейського Союзу вважають, що не існує жодних фундаментальних перешкод, наприклад, пов’язаних з незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією або дотриманням основоположних прав, які могли б завадити ЄС вступити в договірні відносини з Україною.
Сьогоднішнє рішення зробить Конвенцію важливим інструментом для сприяння міжнародній торгівлі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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