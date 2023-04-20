В Україні розширять трасу, яка веде до кордону з ЄС: збудують ще одну смугу — Finance.ua

В Україні розширять трасу, яка веде до кордону з ЄС: збудують ще одну смугу Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

В Україні розширять трасу, яка веде до кордону з ЄС: збудують ще одну смугу

На трасі Львів — Рава-Руська збудують ще одну смугу руху. Річ у тім, що ця траса веде до кордону з Європейським Союзом — відповідно, додаткова смуга може частково вирішити проблему з заторами в напрямку кордону, де вантажівки часто блокують рух.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області. Там пояснили:

черги великовагового автотранспорту на ділянці під’їзду до пункту пропуску Рава-Руська — Гребінне утворюються через пов’язане з війною збільшення автоперевезень;

довжина заторів складає 15-20 км, «а при пікових навантаженнях і більше».

Нині дорога має 2 смуги руху. Однак через перевантаженість траси, зазначається, вантажівки:

займають не лише кілометрову ділянку безпосереднього під’їзду до митниці у Раві-Руській;

але й, часто праву смугу проїжджої частини, «що значно ускладнює рух, погіршує безпеку руху, а інколи призводить до фактичної блокування руху автотранспорту » .

«Під час капітального ремонту дороги проведемо (серед іншого. — Ред.) наступні роботи: влаштуємо додаткову смугу руху зі зміною напрямків поза населеними пунктами, проведемо заходи щодо організації дорожнього руху», — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, речниця Служби Оксана Богуш зазначила: нова смуга траси буде влаштована зі зміною напрямків, передає zaxid.net . Так:

на окремих ділянках по черзі буде влаштовано смугу частково в одному напрямку;

частково у іншому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.