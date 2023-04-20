В Україні розширять трасу, яка веде до кордону з ЄС: збудують ще одну смугу — Finance.ua

В Україні розширять трасу, яка веде до кордону з ЄС: збудують ще одну смугу
На трасі Львів — Рава-Руська збудують ще одну смугу руху. Річ у тім, що ця траса веде до кордону з Європейським Союзом — відповідно, додаткова смуга може частково вирішити проблему з заторами в напрямку кордону, де вантажівки часто блокують рух.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області. Там пояснили:
- черги великовагового автотранспорту на ділянці під’їзду до пункту пропуску Рава-Руська — Гребінне утворюються через пов’язане з війною збільшення автоперевезень;
- довжина заторів складає 15-20 км, «а при пікових навантаженнях і більше».
Нині дорога має 2 смуги руху. Однак через перевантаженість траси, зазначається, вантажівки:
- займають не лише кілометрову ділянку безпосереднього під’їзду до митниці у Раві-Руській;
- але й, часто праву смугу проїжджої частини, «що значно ускладнює рух, погіршує безпеку руху, а інколи призводить до фактичної блокування руху автотранспорту » .
«Під час капітального ремонту дороги проведемо (серед іншого. — Ред.) наступні роботи: влаштуємо додаткову смугу руху зі зміною напрямків поза населеними пунктами, проведемо заходи щодо організації дорожнього руху», — йдеться у повідомленні.
Зі свого боку, речниця Служби Оксана Богуш зазначила: нова смуга траси буде влаштована зі зміною напрямків, передає zaxid.net. Так:
- на окремих ділянках по черзі буде влаштовано смугу частково в одному напрямку;
- частково у іншому.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною