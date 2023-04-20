В Україні розширять трасу, яка веде до кордону з ЄС: збудують ще одну смугу — Finance.ua
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В Україні розширять трасу, яка веде до кордону з ЄС: збудують ще одну смугу

Казна та Політика
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В Україні розширять трасу, яка веде до кордону з ЄС: збудують ще одну смугу
В Україні розширять трасу, яка веде до кордону з ЄС: збудують ще одну смугу
На трасі Львів — Рава-Руська збудують ще одну смугу руху. Річ у тім, що ця траса веде до кордону з Європейським Союзом — відповідно, додаткова смуга може частково вирішити проблему з заторами в напрямку кордону, де вантажівки часто блокують рух.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області. Там пояснили:
  • черги великовагового автотранспорту на ділянці під’їзду до пункту пропуску Рава-Руська — Гребінне утворюються через пов’язане з війною збільшення автоперевезень;
  • довжина заторів складає 15-20 км, «а при пікових навантаженнях і більше».
Нині дорога має 2 смуги руху. Однак через перевантаженість траси, зазначається, вантажівки:
  • займають не лише кілометрову ділянку безпосереднього під’їзду до митниці у Раві-Руській;
  • але й, часто праву смугу проїжджої частини, «що значно ускладнює рух, погіршує безпеку руху, а інколи призводить до фактичної блокування руху автотранспорту » .
«Під час капітального ремонту дороги проведемо (серед іншого. — Ред.) наступні роботи: влаштуємо додаткову смугу руху зі зміною напрямків поза населеними пунктами, проведемо заходи щодо організації дорожнього руху», — йдеться у повідомленні.
Зі свого боку, речниця Служби Оксана Богуш зазначила: нова смуга траси буде влаштована зі зміною напрямків, передає zaxid.net. Так:
  • на окремих ділянках по черзі буде влаштовано смугу частково в одному напрямку;
  • частково у іншому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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