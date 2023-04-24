Заплатить половину вартості проїзду: ПриватБанк запустив цікаву акцію — Finance.ua
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Заплатить половину вартості проїзду: ПриватБанк запустив цікаву акцію

Особисті фінанси
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Заплатить половину вартості проїзду: ПриватБанк запустив цікаву акцію
Заплатить половину вартості проїзду: ПриватБанк запустив цікаву акцію
ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24. Про це Finance.ua розповіли у пресслужбі банку.

Як це працює

ПриватБанк впроваджує програму підтримки українців, які користуються громадським транспортом та оплачують квитки онлайн через Приват24. Така програма стартувала 24 квітня у всіх українських містах, де працює система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті через QR-код.

Як скористатися

Щоб отримати половину вартості проїзду кешбеком, треба до 24 липня 2023 року зареєструватися в програмі на сайті банку https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_zabyrayte та оплачувати проїзд через QR код та Приват24 з картки «Універсальна» ПриватБанку.
Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 грн на одну людину на місяць.

Як оплатити проїзд по QR-коду:

  • необхідно відкрити додаток Приват24,
  • відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті,
  • та провести оплату,
  • після цього важливо натиснути кнопку «закомпостувати».
Банківська комісія за послугу відсутня, пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається зберігається у мобільному додатку Приват24.
Хочете подорожувати Україною, але не хочете стояти у чергах на залізничних вокзалах? Забудьте про витрати часу на тривалі процедури реєстрації. Якщо потрібен квиток, скористайтеся сервісом Proizd.ua. Зрозумілий інтерфейс та мінімум кроків, аби забронювати подорож — спробуйте та переконайтеся.

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За матеріалами:
Finance.ua
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