«Укрзалізниця» запускає безпересадковий рейс з Австрії — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає безпересадковий рейс з Австрії Сьогодні 12:41 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» запускає безпересадковий рейс з Австрії, Фото: Filip Machalíček, Alfonso Marco Pérez

З 24 квітня розпочинає курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень.

Про це «Укрзалізниця» повідомляє у Telegram.

Він відправлятиметься з Відня щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, прибуття у Чоп о 02:28.

«Після проходження прикордонно-митного контролю продовжуйте свою подорож на поїзді № 750 Ужгород — Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 — 11:23, прибуття до Києва о 18:30», — додають в УЗ.

Фото: Filip Machalíček, Alfonso Marco Pérez

Зворотно курсуватиме поїзд № 749 Київ — Ужгород, що відправляється з Києва щодня о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибуття у Чоп о 01:10.

«Після проходження прикордонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп, продовжуйте свою подорож новим безпересадковим вагоном Чоп — Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21», — кажуть в Укрзалізниці.

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн, квитки вже доступні в міжнародних касах Укрзалізниці. А квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті.

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