«Укрзалізниця» запускає безпересадковий рейс з Австрії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» запускає безпересадковий рейс з Австрії

Особисті фінанси
1
«Укрзалізниця» запускає безпересадковий рейс з Австрії
«Укрзалізниця» запускає безпересадковий рейс з Австрії, Фото: Filip Machalíček, Alfonso Marco Pérez
З 24 квітня розпочинає курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень.
Про це «Укрзалізниця» повідомляє у Telegram.
Він відправлятиметься з Відня щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, прибуття у Чоп о 02:28.
«Після проходження прикордонно-митного контролю продовжуйте свою подорож на поїзді № 750 Ужгород — Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 — 11:23, прибуття до Києва о 18:30», — додають в УЗ.
Фото: Filip Machal&iacute;ček, Alfonso Marco P&eacute;rez
Фото: Filip Machalíček, Alfonso Marco Pérez
Зворотно курсуватиме поїзд № 749 Київ — Ужгород, що відправляється з Києва щодня о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибуття у Чоп о 01:10.
«Після проходження прикордонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп, продовжуйте свою подорож новим безпересадковим вагоном Чоп — Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21», — кажуть в Укрзалізниці.
Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн, квитки вже доступні в міжнародних касах Укрзалізниці. А квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті.
До речі, подорожувати Україною допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку у розмірі 5%.

Подорожувати з Proizd.ua 🚄

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.