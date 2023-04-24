У ЄС відповіли, чи готовий одинадцятий пакет санкцій для рф — Finance.ua

У ЄС відповіли, чи готовий одинадцятий пакет санкцій для рф Сьогодні 15:47 — Світ

У ЄС відповіли, чи готовий одинадцятий пакет санкцій для рф

Міністри закордонних справ країн — членів Європейського Союзу продовжать обговорення одинадцятого пакета санкцій для росії, його не буде схвалено на нинішньому засіданні Ради ЄС.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

«Сьогодні ми не в позиції, щоб завершити новий пакет санкцій для росії, але ми продовжимо обговорення», — зазначив він.

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Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Європейський Союз планує запровадити заборону на транзит багатьох товарів через росію, оскільки намагається посилити контроль над виконанням існуючих санкцій.

Наступний пакет санкцій ЄС також може торкнутися танкерів та суден, які не вмикають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати переміщення. Водночас основна увага полягатиме у ліквідації лазівок і боротьбі з обходом вже запроваджених обмежень.

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Водночас очікується, що санкції включатимуть близько 30 нових списків, а також подальші обмеження щодо кількох фірм й організацій.

Зазначимо, що крайній, десятий, пакет санкцій проти рф Рада Євросоюзу ухвалила 25 лютого. Обмеження включили заборону на експорт критично важливих технологій та промислових товарів, імпорт російського асфальту та синтетичного каучуку, надання росіянам потужностей зі зберігання газу та транзит через росію товарів та технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС.

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