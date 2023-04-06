Найбільший банк росії заявив про безпрецедентний збиток через санкції — Finance.ua

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Найбільший банк росії заявив про безпрецедентний збиток через санкції

Фондовий ринок
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Найбільший банк росії заявив про безпрецедентний збиток через санкції
Найбільший банк росії заявив про безпрецедентний збиток через санкції
На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку з вторгненням в Україну, ВТБ, який є найбільшим російським банком, отримав чистий збиток у розмірі $ 9,57 млрд.
Як повідомляє РБК, даний збиток є рекордним за всю історію банку. ВТБ отримав чистий збиток у розмірі майже 760 млрд рублів (близько $9,57 млрд) за стандартами звітності агресора.
За міжнародними стандартами збиток банку досяг 612,6 млрд руб. Втрати банку стали рекордними за всю історію. При цьому, в 2021 році російський банк отримав 186,3 млрд руб. прибутку.є
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У банку головними причинами збитку назвали санкції, резерви, валютний курс та ризик за відсотками.
Відразу ж після вторгнення росії в Україну ВТБ, що потрапив під санкції, підняв ставки по іпотеці. Вже з 28 лютого 2022 року росіяни оплачували війну в Україні зі своєї кишені.
27 червня 2022 року вперше за сто років росія оголосила дефолт за суверенним боргом.
Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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