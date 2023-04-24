Українці наростили вклади в банках: скільки грошей зберігають на депозитах — Finance.ua

Українці наростили вклади в банках: скільки грошей зберігають на депозитах Сьогодні 16:04 — Кредит&Депозит

Українці наростили вклади в банках: скільки грошей зберігають на депозитах

Станом на 1 квітня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 062,0 млрд грн, що на 6,6 млрд грн перевищує показник станом на 1 березня (1 055,4 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня 2023 року:

вклади у національній валюті — 647,1 млрд грн (+5,5 млрд грн за березень);

вклади в іноземній валюті — 413,8 млрд грн (+1,1 млрд грн за березень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 117,7 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Станом на 1 квітня 2023 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.

Нагадаємо, у березні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,4% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж місяцем раніше (10,8%). Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,6% до 0,7%.

Найбільше вкладів українці тримають у державному ПриватБанку — 334,7 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк — 169,4 млрд гривень. Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 58,5 млрд гривень та приватний Універсал Банк — 51,5 млрд гривень. На п’ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк — 43,7 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії;

після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

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