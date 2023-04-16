Банки підвищили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит — Finance.ua
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Банки підвищили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

Кредит&Депозит
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Банки підвищили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит
Банки підвищили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит
У березні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,4% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж місяцем раніше (10,8%).
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,6% до 0,7%.
За березень ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 12,1% до 13,4% річних, за валютними — впали з 0,6% до 0,3% річних.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Депозитний портфель банків за березень зріс на 1,4% до 1976 млрд гривень, у т.ч. населення — зріс на 0,5% до 938 млрд гривень, підприємств — зріс на 3,8% до 989 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

  • станом на 1 березня 2023 року в 65 банках зберігалося 940,8 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 590,7 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 334,7 млрд гривень;
  • monobank підняв ставки за усіма депозитними програмами — на 1-2,5 відсоткові пункти;
  • ПриватБанк підвищив ставки на вклади на 6, 9 та 12 місяців, додавши до їхньої дохідності по 3,5 в.п. Щоправда, і з таким підвищенням заробітки на депозитах у банку далекі від тих, що максимально пропонуються зараз ринком.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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