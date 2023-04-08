Де українці зберігають свої гроші: рейтинг банків — Finance.ua

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Де українці зберігають свої гроші: рейтинг банків

Особисті фінанси
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Де українці зберігають свої гроші: рейтинг банків
Де українці зберігають свої гроші: рейтинг банків
Станом на 1 березня 2023 року в 65 банках зберігалося 940,8 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 590,7 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 334,7 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 169,4 млрд гривень.

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Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 58,5 млрд гривень та приватний Універсал Банк — 51,5 млрд гривень. На п’ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк — 43,7 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Нагадаємо, Національний банк України запроваджує додаткові заходи для посилення конкуренції банків за термінові депозити населення та підвищення ставок.
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За даними НБУ, у найбільших банках, які є головними бенефіціарами ліквідності через значні бюджетні витрати, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників, враховуючи рівень поточної та очікуваної інфляції. Внаслідок цього безпрецедентний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках, що генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності.

Довідка Finance.ua:

  • monobank підняв ставки за усіма депозитними програмами — на 1-2,5 відсоткові пункти;
  • ПриватБанк підвищив ставки на вклади на 6, 9 та 12 місяців, додавши до їхньої дохідності по 3,5 в.п. Щоправда, і з таким підвищенням заробітки на депозитах у банку далекі від тих, що максимально пропонуються зараз ринком.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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